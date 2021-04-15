Windows 10 ARM на Mac с M1 — теперь реальность. Вышла Parallels Desktop 16.5

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Parallels выпустила обновление ПО для виртуализации Desktop версии 16.5, где появилась нативная поддержка ARM-чипов Apple Silicon и, следовательно, возможность запускать Windows 10 ARM на новейших компьютерах Mac (M1).

После того как Apple отказалась от Boot Camp в Mac (M1) единственным способом установки Windows на Mac стала виртуализация. Еще в конце прошлого года команда Parallels взялась за добавление поддержки ARM-чипов Apple Silicon в свое ПО для виртуализации Windows 10. И вот сейчас состоялся его релиз.

Новейшая стабильная версия Parallels Desktop запускает ARM-версию Windows 10 в виртуальной машине, так что владельцы компьютеров Mac (M1) при желании могут запускать классические программы x86 для Windows бок о бок с приложениями Mac или iOS на macOS Big Sur.

На полноценную поддержку пока рассчитывать не приходится. Дело в том, что Microsoft сейчас лицензирует Windows 10 on ARM только для предварительной установки OEM-производителями на новом оборудовании, а полноценный эмулятор x64 для Windows on ARM сейчас находится в бете.

За основу виртуализации разработчики Parallels взяли бесплатную предварительную сборку Windows Insider. Тем не менее с декабрьской беты, которая «теряла» около 12% вычислительной мощности на ядро, разработчики существенно оптимизировали ПО. Разработчики заявляют, что Parallels 16.5 работает на Mac (M1) обеспечивает более высокую производительность и энергоэффективность, чем на версиях с чипами Intel. В частности, они говорят о снижении энергопотребления до 250% по сравнению с MacBook Air начала 2020 года. Также заявлен прирост производительности до 60% в DirectX 11 и общего быстродействия при запуске Windows 10 ARM на Mac с M1 до 30% по сравнению с Windows 10 VM на MacBook Pro с процессором Intel.

Наряду с Windows 10 on ARM новейшая версия ПО Parallels Desktop 16.5 поддерживает виртуализацию дистрибутивов Linux, включая Ubuntu 20.04, Kali Linux 2021.1 и Debian 10.7.

В конце 2020-го Parallels в рамках сотрудничества с Google выпустила ПО Parallels Desktop для Chromebook Enterprise, которое позволяет запускать полноценную ОС Windows на хромбуках.