Новости Софт 06.03.2024 в 08:00 comment views icon

Поигрались, и хватит: Microsoft прекращает поддержку приложений Android в Windows 11

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Андрей Русанов

Автор сайта ITC.ua

Поигрались, и хватит: Microsoft прекращает поддержку приложений Android в Windows 11

Подсистема Windows для Android (Windows Subsystem for Android, WSA) позволяла запускать приложения Android в Windows. Теперь о ней можно говорить в прошедшем времени, поскольку Microsoft решила закрыть проект и отменить доступ к новым программам уже сейчас.

Если в Windows 11 уже установлен Amazon App Store и приложения из него, вы можете продолжать использовать их и получать техническую поддержку до 5 марта 2025 года. Однако больше нельзя устанавливать новые программы и сам магазин. Вот о чем говорится в официальном сообщении компании:

«Microsoft прекращает поддержку подсистемы Windows для Android (WSA). В результате Amazon Appstore на Windows и все приложения и игры, зависящие от WSA, больше не будут поддерживаться с 5 марта 2025 года. До этого времени техническая поддержка будет оставаться доступной для клиентов.

Клиенты, которые установили Amazon Appstore или приложения Android до 5 марта 2024 года, будут иметь доступ к этим приложениям до даты прекращения поддержки 5 марта 2025 года. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, обращайтесь в нашу службу поддержки по адресу support.microsoft.com.

Мы благодарны за поддержку нашего сообщества разработчиков и всегда готовы прислушиваться к отзывам, поскольку мы совершенствуем наш опыт».

Microsoft выпускает обновления для подсистемы Windows для Android почти каждый месяц, предоставляя пользователям новые функции, улучшения и новые версии Android. Теперь все эти усилия прекращаются.

Windows Android

Amazon уже опубликовала дополнительную информацию о том, что произойдет с приложениями Android в Windows 11.

«Поскольку Microsoft прекращает поддержку подсистемы Windows для Android (WSA), Amazon Appstore в Windows 11 больше не будет поддерживаться после 5 марта 2025 года. Amazon и Microsoft сотрудничают, чтобы обеспечить плавное завершение поддержки для разработчиков и клиентов Amazon Appstore для Windows 11. После 5 марта 2024 года разработчики больше не смогут добавлять новые приложения для Windows 11, но могут продолжать отправлять обновления, пока Amazon Appstore для Windows 11 не будет полностью прекращена.

Начиная с 6 марта 2024 года клиенты Windows 11 не смогут найти Amazon Appstore или связанные приложения в Microsoft Store. Клиенты могут продолжать использовать приложения Amazon Appstore, которые они установили ранее, и по-прежнему смогут получать обновления приложений».

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Microsoft не предоставила никакой информации о том, почему она решила отменить подсистему Windows для Android. Приложения Android успели поработать в Windows 11 недолго — с февраля 2022 года.

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