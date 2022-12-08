WSJ: Apple полностью отказалась от противоречивой системы проверки фотографий iCloud на детскую порнографию

Apple решила прекратить разработку технологии проверки фото в iCloud для противодействия проявлениям насилия над детьми, в частности, выявления случаев сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, путем автоматического сравнения снимков по хэш-суммам с базой. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Эта технология была анонсирована в августе 2021 года как часть обновления для защиты детей и первоначально Apple планировала ее запуск на сентябрь вместе с iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 и macOS Monterey. Анонс вызвал острые дискуссии и критику из-за обоснованных опасений по поводу возможных злоупотреблений со стороны правительств авторитарных стран и превращения передового технологического решения в мощный инструмент слежения за пользователями. Apple сначала пыталась развеять опасения, но в конце концов отступила — компания пообещала доработать функциональность с учетом замечаний. В декабре прошлого года Apple уверяла, что планы остаются в силе, но с тех пор очевидно компания передумала. По словам старшего вице-президента Apple по разработке программного обеспечения Крейга Федериги, компания решила сосредоточиться на создании других решений, которые позволят предотвращать самое осуществление сексуального насилия над детьми.

В ответ на прямой вопрос о влиянии расширенного применения технологий шифрования на работу расследующих преступления правоохранительных органов он сказал: «В конце концов, безопасность данных клиентов серьезно влияет на нашу безопасность в целом».

Незадолго до этого Apple анонсировала запуск новой системы защиты Advanced Data Protection с безусловным end-to-end шифрованием данных пользователей в облачном хранилище iCloud. Одновременно компания развертывает новые функции, направленные на сохранение конфиденциальности и безопасности при использовании iMessage и защиту данных, хранящихся в iCloud. Детальнее — в отдельном материале.

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Остается упомянуть, что Apple реализовала часть планов с прошлой осенью с обновлением iOS 15.2. Правда, с некоторыми переменами. Речь идет о функции безопасности iMessage, которая появилась в США в конце прошлого года и расширилась на несколько стран в начале этого года. Она распознает и размывает фото откровенно сексуального характера в iMessage на смартфонах детей и подростков. Когда система «видит» что-то за пределами дозволенного, то показывает предупреждение с указаниями о получении помощи или блокировке отправителя. Первоначальный замысел также предусматривал автоматические оповещения родителей о любом обнаружении, и на этапе реализации сделали такие оповещения опциональными.