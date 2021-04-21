WSJ: Discord прекратил переговоры о слиянии с Microsoft

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Как сообщает The Wall Street Journal, компания Discord, владеющая одноименном мессенджером, передумала продавать бизнес и прекратила соответствущие переговоры Microsoft и другими потенциальными покупателями.

В начале марта несколько независимых источников сообщили, что Discord рассматривает вариант продажи бизнеса. Среди претендентов на активы Discord назывались Epic Games, Amazon и Microsoft. В то же время именно Microsoft дальше всех продвинулась в обсуждении потенциальной сделки на 10+ миллиардов долларов.

Тогда оговаривалось, что переговоры еще не завершены и сделка может развалиться. Один из информаторов сообщал, Discord скорее выйдет на биржу и станет публичной компанией, чем продаст бизнес. Согласно публикации WSJ от 20 апреля руководство Discord отказалось от продажи бизнеса и снова рассматривает вариант с выходом на биржу.

У Discord около 140 миллионов активных пользователей в месяц, а в 2020 году компания получила доход в размере 130 миллионов долларов. В то же время бизнес пока остается убыточным. По итогам последнего известного инвестраунда в ноябре 2020-го Discord получил оценку в 7 миллиардов долларов.