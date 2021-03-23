Bloomberg: Microsoft ведет переговоры о покупке Discord — сумма сделки может превысить 10 миллиардов долларов





По данным Bloomberg, Microsoft ведет переговоры о покупке мессенджера Discord за более чем 10 миллиардов долларов, и в переговорах о потенциальной сделке участвует глава Xbox Фил Спенсер.

О том, что Discord рассматривает вариант продажи бизнеса в рамках потенциальной сделки на 10+ миллиардов долларов после получения нескольких предложений от заинтересованных компаний, сообщило издание VentureBeat, упомянув начало эксклюзивных переговоров с одной из заинтересованных сторон, что само за себя говорит о высокой вероятности успешного исхода. В то же время источники Bloomberg утверждают, что сделка еще может развалиться. Один из информаторов сообщил, Discord скорее выйдет на биржу и станет публичной компанией, чем продаст бизнес. По данным Bloomberg, ранее на активы Discord также претендовали компании Epic Games и Amazon.

По словам информаторов Bloomberg, близких к Microsoft, редмондский гигант ищет возможность купить активы для выхода на большие сообщества пользователей — в 2020 году Microsoft вела переговоры о покупке TikTok, а также обсуждала возможную сделку с сервисом Pinterest.

Discord, который изначально был задуман как мессенджер для геймеров, но благодаря пандемии с массовым переходом на удаленный режим работы и домашнее обучение стремительно вырос, став одним из самых популярных инструментов для ежедневного общения. Сейчас он используется для учебных групп, книжных клубов, танцевальных занятий и другого рода встреч.

У Discord около 140 миллионов активных пользователей в месяц, а в 2020 году компания получила доход в размере 130 миллионов долларов. В то же время бизнес пока остается убыточным. По итогам последнего известного инвестраунда в ноябре 2020-го Discord получил оценку в 7 миллиардов долларов.