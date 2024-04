X/Twitter дарит синие галочки людям, у которых более 2,5 тыс. «друзей» с подпиской Premium

Вчера несколько журналистов написали на X, что к ним в профили внезапно вернулись синие чеки — отметки, которые ранее отображали верифицированные профили, а сейчас доступны тем, кто оформил премиальную подписку в соцсети.

Илон Маск в отдельной заметке ранее отмечал: любые аккаунты, на которые подписаны более 2 500 пользователей с подписками Premium или Premium+, получают функции Premium бесплатно — тогда как аккаунты с более 5 000 премиальных «друзей» получат функции Premium+ (тариф без рекламы).

based on all the confused tweets i’m seeing, it looks like Twitter / X is starting to really ramp up the roll out of this now

if you suddenly have a blue checkmark even though you’re not paying for one, this is why: pic.twitter.com/T1XaBEeGgn

— Matt Binder (@MattBinder) April 3, 2024