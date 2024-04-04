X/Twitter дарит синие галочки людям, у которых более 2,5 тыс. «друзей» с подпиской Premium

Вчера несколько журналистов написали на X, что к ним в профили внезапно вернулись синие чеки — отметки, которые ранее отображали верифицированные профили, а сейчас доступны тем, кто оформил премиальную подписку в соцсети.
«Как влиятельному участнику сообщества на X мы предоставляем вам бесплатную подписку Premium», — говорится в сообщениях, поступивших пользователям.
Илон Маск в отдельной заметке ранее отмечал: любые аккаунты, на которые подписаны более 2 500 пользователей с подписками Premium или Premium+, получают функции Premium бесплатно — тогда как аккаунты с более 5 000 премиальных «друзей» получат функции Premium+ (тариф без рекламы).
based on all the confused tweets i’m seeing, it looks like Twitter / X is starting to really ramp up the roll out of this now
if you suddenly have a blue checkmark even though you’re not paying for one, this is why: pic.twitter.com/T1XaBEeGgn
— Matt Binder (@MattBinder) April 3, 2024
До этого X уже дарил бесплатные синие галочки — однако только пользователям с миллионной аудиторией и некоторым знаменитостям или компаниям.
В чем же причина такой щедрости? Сайт Engadget предполагает, что X стремится получить больше «проверенных» журналистов — в связи с последними событиями (землетрясение на Тайване, выборы в Турции, обвал Балтиморского моста) некоторые пользователи жаловались, что сайт больше «не является золотым стандартом новостной платформы, которым ранее считался».
Тем не менее, не все пользователи обрадовались подаркам от Илона Маска — в последнее время синяя галочка считалась скорее привилегией тех, кто не пожалел денег на X, а не признаком достоверного аккаунта.
«У меня синяя галочка, я стала промоутером Shibacoin», — написала журналистка Business Insider Кэти Нотопулос.