Xbox блокирует приобретение игр для украинцев через Турцию

Обычно украинские игроки использовали альтернативный регион при покупке игр на Xbox, однако сейчас эту возможность заблокировали.
В Украине консоли Xbox официально не продаются, как следствие — недоступно и приобретение игр из региона. Обычно, украинские игроки использовали альтернативные страны для покупки, в частности Турцию, которая все еще предлагает самые выгодные цены в Xbox Game Pass (несмотря на повышение цен почти вдвое в 2023 году).
Но в последние дни, согласно сообщениям игроков, эта возможность была заблокирована. Вместо доступа в магазин на экране появляется сообщение о «неправильно указанном регионе»:
🇹🇷 Багато гравців повідомляє, що регіон Туреччина на Xbox більше недоступний українцям для придбання ігор
З проблемою стикнулися й ми в редакції. Деякі інші регіони на кшталт Польщі, ПАР та США продовжують працювати.
Українського регіону на консолях, на жаль, досі нема. pic.twitter.com/QdsBzOfJUD
— Na chasi ✙ (@na_chasi) September 5, 2024
В то же время другие регионы, в частности Польша, ЮАР или США, продолжают работать.
«Напомните, пожалуйста, Microsoft о необходимости полноценной поддержки региона Украина для консолей Xbox Series X/S. Одной подписки Game Pass и игрового магазина для РС — недостаточно», — написал аккаунт «Игры на украинском» в Twitter, тегнув Минцифры и Михаила Федорова
В комментариях к сообщениям пишут, что в поддержке Xbox заявили о проблеме на стороне Турции, тогда как далее добавляют, что подобные ошибки выбивало и с регионом Аргентина.
Что интересно, с Sony и Play Station, ситуация кардинально другая — украинским игрокам, кроме официальных консолей и игр, до сих пор доступна бесплатная подписка на PS Plus.
Напомним, что в апреле 2023 года Microsoft официально запустила PC Game Pass в Украине, но с Xbox пока не спешат.
Microsoft официально запустила PC Game Pass в Украине (и еще 39 странах) — 26,99₴ за первые три месяца (потом 190₴/мес)
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