Новости Игры 06.09.2024 в 14:25 comment views icon

Xbox блокирует приобретение игр для украинцев через Турцию

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Xbox блокирует приобретение игр для украинцев через Турцию

Раздел Игры выходит при поддержке?

Обычно украинские игроки использовали альтернативный регион при покупке игр на Xbox, однако сейчас эту возможность заблокировали.

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В Украине консоли Xbox официально не продаются, как следствие — недоступно и приобретение игр из региона. Обычно, украинские игроки использовали альтернативные страны для покупки, в частности Турцию, которая все еще предлагает самые выгодные цены в Xbox Game Pass (несмотря на повышение цен почти вдвое в 2023 году).

Но в последние дни, согласно сообщениям игроков, эта возможность была заблокирована. Вместо доступа в магазин на экране появляется сообщение о «неправильно указанном регионе»:

В то же время другие регионы, в частности Польша, ЮАР или США, продолжают работать.

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«Напомните, пожалуйста, Microsoft о необходимости полноценной поддержки региона Украина для консолей Xbox Series X/S. Одной подписки Game Pass и игрового магазина для РС — недостаточно», — написал аккаунт «Игры на украинском» в Twitter, тегнув Минцифры и Михаила Федорова

В комментариях к сообщениям пишут, что в поддержке Xbox заявили о проблеме на стороне Турции, тогда как далее добавляют, что подобные ошибки выбивало и с регионом Аргентина.

Что интересно, с Sony и Play Station, ситуация кардинально другая — украинским игрокам, кроме официальных консолей и игр, до сих пор доступна бесплатная подписка на PS Plus.

Напомним, что в апреле 2023 года Microsoft официально запустила PC Game Pass в Украине, но с Xbox пока не спешат.

Microsoft официально запустила PC Game Pass в Украине (и еще 39 странах) — 26,99₴ за первые три месяца (потом 190₴/мес)

Раздел Игры выходит при поддержке?

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