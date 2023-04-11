Microsoft официально запустила PC Game Pass в Украине (и еще 39 странах) — 26,99₴ за первые три месяца (потом 190₴/мес)

Сегодня PC Game Pass официально стал доступным для всех игроков из Украины, Сакартвело и еще 38 стран мира — Microsoft отдельным пресрелизом анонсировала масштабное расширение географии игрового сервиса, а лидер направления Xbox Фил Спенсер по этому случаю даже записал видеообращение на фоне знаменитых полок.
Официальному запуску предшествовало бета-тестирование, которое длилось чуть больше месяца — превью-версия PC Game Pass открылась с 28 марта (предыдущая новость об этом ). Сегодня Microsoft максимально все упростила для украинцев и граждан других стран, где заработал сервис — больше не нужно возиться с регистрацией в программе тестирования Insider, подавать заявки и ждать пока откроют доступ. Теперь при желании игроки могут приобрести подписку Game Pass прямо в приложении или на официальном сайте Xbox . Подписка открывает доступ к библиотеке из сотен компьютерных игр для Windows, включая новые релизы Xbox Game Studios в первый день и популярные игры Bethesda. Также в нее входит членство EA Play и преимущества Riot Games (только для участников).
В честь запуск Microsoft предлагает PC Game Pass по специальной промоцене — 26,99₴ за первые три месяца. Обычная стоимость переплат PC Game Pass для Украины — 190₴/мес. Да, дороже, чем в Аргентине, однако дешевле, чем в Европе — 10 евро в месяц. И нужно ли напоминать, что после окончания своего рода пробной версии подписка возобновляется и с привязанной банковской карты автоматически списывается полная стоимость, если она не отменена. Итак, если не планируете в дальнейшем оплачивать PC Game Pass, то не забудьте поставить соответствующее напоминание, чтобы вовремя отменить подписку.
Общее число стран, в которых доступно PC Game Pass (с учетом нового расширения), достигло 86.
Полный список из 40 стран, где с 11 апреля заработал PC Game Pass
- Албания
- Алжир
- Бахрейн
- Боливия
- Босния и Герцеговина
- Болгария
- Коста-Рика
- Хорватия
- Кипр
- Эквадор
- Египет
- Сальвадор
- Эстония
- Гватемала
- Гондурас
- Исландия
- Кувейт
- Латвия
- Ливия
- Лихтенштейн
- Литва
- Люксембург
- Мальта
- Молдова
- Черногория
- Марокко
- Никарагуа
- Северная Македония
- Оман
- Панама
- Парагвай
- Перу
- Катар
- Румыния
- Сакартвело
- Сербия
- Словения
- Тунис
- Украина
- Уругвай
Следующим логичным шагом станет ожидаемый официальный запуск в Украине сервисов Xbox Live и Game Pass на консолях Xbox. И, судя по появлению украинского региона на официальном сайте Xbox, ждать осталось недолго.
Промо
Видео с обращением Фила Спенсера