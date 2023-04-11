Microsoft официально запустила PC Game Pass в Украине (и еще 39 странах) — 26,99₴ за первые три месяца (потом 190₴/мес)

Сегодня PC Game Pass официально стал доступным для всех игроков из Украины, Сакартвело и еще 38 стран мира — Microsoft отдельным пресрелизом анонсировала масштабное расширение географии игрового сервиса, а лидер направления Xbox Фил Спенсер по этому случаю даже записал видеообращение на фоне знаменитых полок.

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Официальному запуску предшествовало бета-тестирование, которое длилось чуть больше месяца — превью-версия PC Game Pass открылась с 28 марта (предыдущая новость об этом ). Сегодня Microsoft максимально все упростила для украинцев и граждан других стран, где заработал сервис — больше не нужно возиться с регистрацией в программе тестирования Insider, подавать заявки и ждать пока откроют доступ. Теперь при желании игроки могут приобрести подписку Game Pass прямо в приложении или на официальном сайте Xbox . Подписка открывает доступ к библиотеке из сотен компьютерных игр для Windows, включая новые релизы Xbox Game Studios в первый день и популярные игры Bethesda. Также в нее входит членство EA Play и преимущества Riot Games (только для участников).

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В честь запуск Microsoft предлагает PC Game Pass по специальной промоцене — 26,99₴ за первые три месяца. Обычная стоимость переплат PC Game Pass для Украины — 190₴/мес. Да, дороже, чем в Аргентине, однако дешевле, чем в Европе — 10 евро в месяц. И нужно ли напоминать, что после окончания своего рода пробной версии подписка возобновляется и с привязанной банковской карты автоматически списывается полная стоимость, если она не отменена. Итак, если не планируете в дальнейшем оплачивать PC Game Pass, то не забудьте поставить соответствующее напоминание, чтобы вовремя отменить подписку.

Общее число стран, в которых доступно PC Game Pass (с учетом нового расширения), достигло 86.

Полный список из 40 стран, где с 11 апреля заработал PC Game Pass

Албания Алжир Бахрейн Боливия Босния и Герцеговина Болгария Коста-Рика Хорватия Кипр Эквадор Египет Сальвадор Эстония Гватемала Гондурас Исландия Кувейт Латвия Ливия Лихтенштейн Литва Люксембург Мальта Молдова Черногория Марокко Никарагуа Северная Македония Оман Панама Парагвай Перу Катар Румыния Сакартвело Сербия Словения Тунис Украина Уругвай

Следующим логичным шагом станет ожидаемый официальный запуск в Украине сервисов Xbox Live и Game Pass на консолях Xbox. И, судя по появлению украинского региона на официальном сайте Xbox, ждать осталось недолго.

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Видео с обращением Фила Спенсера