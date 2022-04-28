Xbox и Bethesda проведут большую презентацию игр 12 июня

E3 в этом году не будет, но в июне состоится как минимум одна большая игровая презентация — только что Microsoft разослала приглашение на следующую совместную онлайн-трансляцию Xbox и Bethesda. Шоу начнется 12 июня в 20.00.

На стриме покажут будущие игры Bethesda и других внутренних студий Microsoft, которые вскоре появится в экосистеме Xbox, включая релизы Game Pass на Xbox и ПК. Пока никаких подробностей не раскрывают, однако тизер, на котором изображен плавающий среди звезд логотип Xbox явно указывает, что горячо ожидаемая научно-фантастическая RPG Bethesda Starfield является частью программы презентации. Напомним, ее релиз ожидается 11 ноября 2022 на Xbox и ПК, и игра сразу появится библиотеке Xbox Game Pass.

Шоу будет транслироваться на каналах Xbox в YouTube, Twitch и соцсетях с переводом на 30 разных языков. Остается вспомнить, что совместная презентация Microsoft и Bethesda была чрезвычайно насыщенной.