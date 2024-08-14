Xiaomi 15 Ultra приписывают 4 камеры, включая 200-мегапиксельный перископ

Сейчас Xiaomi работает над линейкой смартфонов Xiaomi 15. Как ожидается, базовые модели Xiaomi 15 и 15 Pro выйдут ближе к концу этого года, а топовая версия Xiaomi 15 Ultra поступит в продажу уже в начале 2025 года. Она получит улучшенную камеру, уверяет инсайдер Digital Chat Station.

Отмечается, что Xiaomi тестирует две конфигурации 15 Ultra. Одна из них включает четыре модуля главной камеры, в том числе 200-мегапиксельный перископический телефото модуль на базе сенсора Samsung ISOCELL HP9, представленного в июне. Это согласуется с утечкой на прошлой неделе от инсайдера Ice Universe, который также упомянул, что модель Ultra будет иметь сенсор на 200 Мп и четыре камеры.

Сенсор HP9 выделяется своим форматом 1/1,4 дюйма и 200 млн пикселей, каждый размером 0,56 микрометра. Такая высокая плотность пикселей обеспечивает детальный захват изображения. Сенсор использует тетрапиксельную технологию и может объединять пиксели в конфигурацию 4×4, превращаясь в 12-мегапиксельный датчик с большими пикселями размером 2,24 микрометра. Это позволяет улучшить фотографирование в условиях слабого освещения, захватывая больше света для получения более четких и ярких изображений.

Сенсор HP9 поддерживает алгоритм ремозаики, который обеспечивает 2- или 4-кратный режимы масштабирования в сенсоре. В сочетании с телеобъективом с 3-кратным оптическим увеличением он может обеспечивать 12-кратное увеличение, сохраняя качество изображения.

Кроме того, HP9 использует микролинзы с высоким показателем преломления, которые точнее фокусируют свет на цветных фильтрах RGB. Это улучшает чувствительность к свету на 12% и повышает точность автофокусировки на 10% по сравнению с предшественником, что обеспечивает лучшую работу в условиях слабого освещения и более четкие и яркие фотографии.

Источник: gizmochina

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