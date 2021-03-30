Xiaomi анонсировала ноутбуки Mi Laptop Pro с 15-дюймовым E4 OLED и 14-дюймовым LCD (120 Гц) дисплеями





В дополнение к новым смартфонам компания Xiaomi также подготовила к выпуску и парочку ноутбуков серии Mi Laptop Pro. Они предлагаются в виде моделей с дисплеями диагональю 14 и 15 дюймов.

Ноутбук Xiaomi Mi Laptop Pro 15” содержит E4 OLED. Панели такого же типа используются и во флагманских смартфонах компании. Дисплей характеризуется разрешением 3.5K, соотношением сторон 16:10 и плотностью размещения пикселей 261 ppi. Панель обеспечивает максимальную яркость изображения 600 нит, обеспечивает 10-битную цветопередачу и охват 100% цветового пространства DCI-P3. К тому же, панель проходит заводскую калибровку перед отгрузкой. Среди прочих особенностей дисплея упоминается поддержка DC Dimming и наличие защитного стекла Gorilla Glass.

15-дюймовая версия Xiaomi Mi Laptop Pro комплектуется процессором Intel Core i5 или i7 11-го поколения. В обоих случаях в дополнение к интегрированному графическому ядру предлагается дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX450 с 2 ГБ памяти. Объём оперативной памяти составляет 16 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – 512 ГБ. Для охлаждения компонентов системы служит кулер с двумя вентиляторами. Устройство содержит батарею ёмкостью 66 Втч и поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт. Для подключения внешних устройств предназначены два порта USB-C и один разъём Thunderbolt 4. В комплект поставки также включает адаптер с разъёмами HDMI и USB-A. Новинка выполнена в алюминиевом корпусе и имеет толщину 15,6 мм. Устройство сертифицировано в соответствии с требованиями Intel Evo Platform. Цена Xiaomi Mi Laptop Pro 15” с процессором Intel Core i5 составляет около $990, а за версию с чипом Core i7 предстоит заплатить уже около $1215. В мае также ожидается появление конфигурации с процессором AMD Ryzen 5000H (45 Вт), но её цена пока не сообщается.

Ноутбук Xiaomi Mi Laptop Pro 14” получил LCD дисплей с разрешением 2.5K, соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 120 Гц. Как и в случае старшего собрата, конфигурация включает процессоры Intel Core i5 или i7 11-го поколения, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель ёмкостью 512 ГБ, дискретную видеокарту NVIDIA GeForce MX450 с 2 ГБ памяти. Корпус этой модели тоже изготовлен из алюминия, поддерживается быстрая зарядка мощностью 100 Вт, но ёмкость батареи уменьшена до 56 Втч. Из проводных интерфейсов доступен лишь один порт Thunderbolt 4. Устройство имеет толщину 15,6 мм и массу 1,5 кг. Цена Xiaomi Mi Laptop Pro 14” составляет $805 или $1065, в зависимости от используемого процессора. Предварительные заказы начнут принимать с 26 апреля, а фактические продажи стартуют уже 1 мая.

Источник: gsmarena