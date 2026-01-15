Новости Устройства 15.01.2026 comment views icon

Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses в Украине: умные очки со звуком от 9999 грн

Вадим Карпусь

Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses в Україні: розумні окуляри зі звуком від 9999 грн

Xiaomi продолжает расширять и без того немалую экосистему устройств. На этот раз компания представила в Украине новинку под названием Mijia Smart Audio Glasses. Это умные аудиоочки, которые сочетают классический внешний вид и современные аудиотехнологии. Это решение для тех, кто хочет слушать музыку и оставаться на связи без наушников в ушах.

Характеристики Mijia Smart Audio Glasses

В основе очков лежит open-ear технология. Очки передают звук без полного перекрытия слухового канала. Человек хорошо слышит музыку или собеседника и при этом не теряет связь с окружающим миром. Такой подход подходит для города, путешествий, работы, прогулок и ежедневных дел.

Mijia Smart Audio Glasses оснащены встроенными динамиками и четырьмя микрофонами. Система приглушает шум ветра до 4,5 м/с, поэтому разговоры остаются четкими даже на улице. Для частных ситуаций предусмотрели отдельный режим, который уменьшает утечку звука. Собеседник вас слышит, а люди рядом — нет.

Xiaomi предлагает три версии дизайна:

  • Titanium — минималистичный вид и сверхлегкая конструкция
  • Browline — современная классика для ежедневного использования
  • Aviator — узнаваемый силуэт с солнцезащитными линзами

Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses в Україні: розумні окуляри зі звуком від 9999 грн

Во все модели можно установить рецептурные линзы. Версии Titanium и Browline имеют защиту от синего света. Aviator получила линзы с UV400, которые блокируют до 99,99% ультрафиолета. Самой легкой стала модель Titanium, она весит 27,6 г.

Аккумуляторы для питания электронных компонентов разместили прямо в скобках — два по 114 мАч. Это сделало корпус тоньше и уменьшило давление на уши. Поддерживается быстрая зарядка — 10 минут дают до 4 часов работы. Полная зарядка занимает около 1 часа. Одного заряда хватает до 13 часов прослушивания музыки. Шарниры выдерживают до 15 000 сгибаний. Новинка имеет защиту от пыли и воды (брызг) по стандарту IP54.

Приложение Xiaomi Glasses открывает дополнительные возможности. Пользователь может настраивать жесты на дужках, быстро вызывать голосового ассистента, находить потерянные очки, записывать звук и разговоры. Для прозрачности во время записи работает LED-индикатор. Также доступно одновременное подключение к двум устройствам, например смартфон й ноутбук. Для соединения используется Bluetooth 5.4.

В Украине умные очки Mijia Smart Audio Glasses доступны по цене от 9999 грн.

