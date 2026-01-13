Новости Устройства 13.01.2026 comment views icon

Вышел Vivo Y500i: батарея 7200 мА-ч по цене от $215

Вадим Карпусь

Вийшов Vivo Y500i: батарея 7200 мА•год за ціною від $215

Компания Vivo подготовила к выпуску новый смартфон серии Y500 — бюджетник Vivo Y500i. Новинка присоединилась к моделям Y500 и Y500 Pro, которые компания представила еще в прошлом году. Ключевой акцент новинки — очень емкая батарея, обновленный дизайн и сбалансированные характеристики для своего класса.

Устройство содержит 6,75-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость достигает 1200 нит, а фронтальную камеру разместили в отверстии по центру экрана. Смартфон Vivo Y500i получил процессор Snapdragon 4 Gen 2, который работает в паре с оперативной памятью объемом до 12 ГБ и накопителем емкостью до 512 ГБ.

Хотя на изображениях видно два объектива, в характеристиках упоминается лишь один 50-мегапиксельный модуль камеры с автофокусом и объективом со светосилой f/1.8. Для автопортретов предусмотрели 5 Мп фронтальную камеру.

Новинка получила литий-ионный аккумулятор емкостью 7200 мА-ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Среди других характеристик — защита от воды и пыли IP68/69, сертификация прочности SGS Gold Label 5 звезд, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS, порт USB-C, 3,5-мм аудиоразъем, сканер отпечатков пальцев на боковой панели и инфракрасный порт. Толщина смартфона составляет 8,49 мм, а вес — 219 г.

Смартфон Vivo Y500i уже поступил в продажу в Китае в цветах Galaxy Silver, Phoenix Gold и Obsidian Black. Цены выглядят так:

  • 8 ГБ / 128 ГБ — $215
  • 8 ГБ / 256 ГБ — $255
  • 8 ГБ / 512 ГБ — $285
  • 12 ГБ / 256 ГБ — $285
  • 12 ГБ / 512 ГБ — $315

Источник: gsmarena

