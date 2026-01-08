Новые ноутбуки MSI: тонкий Prestige 14, Raider 16 Max HX на 300 Вт и Stealth 16 AI+ с CES Innovation Award

На выставке CES 2026 компания MSI показала большое количество новых ноутбуков. Они охватывают ниши от бизнеса и ежедневной работы до игр и творчества. Все новинки работают на процессорах Intel Core Ultra Series 3 и видеокартах NVIDIA GeForce RTX.

Prestige

Серию Prestige MSI переделала с нуля. Новый корпус из алюминия стал тоньше, а формы — мягче и округлее. Ноутбуки получили новые процессоры Intel Core Ultra Series 3 с графикой Intel Arc B390. Они дают прирост производительности и лучше работают с задачами ИИ, а также позволяют запускать AAA-игры в дороге.

На CES 2026 MSI показала новые премиальные ноутбуки для работы, путешествий и творчества Prestige 14 и Prestige 16. Prestige 14 весит 1,32 кг, это на 22% меньше, чем у предыдущего поколения. Prestige 16 весит 1,59 кг. Аккумулятор емкостью 81 Вт-ч обеспечивает до 30+ часов воспроизведения видео 1080p. За охлаждение отвечает испарительная камера, два вентилятора и система Intra Flow. Уровень шума заявлен ниже 30 дБА. Устройства получили 2,8K OLED дисплеи с частотой 120 Гц, VRR и сертификацией DisplayHDR True Black 1000.

Модели Prestige 14 Flip и Prestige 16 Flip сочетают ту же производительность с форматом 2-в-1. В этих моделях есть сенсорный дисплей и поддержка стилуса, а MSI Nano Pen входит в комплект поставки. Для него предусмотрели отдельный слот в корпусе. Стилус заряжается прямо в ноутбуке. 15 секунд зарядки дают 45 минут работы. Полная зарядка занимает 30 секунд. MSI сделала эксклюзивную интеграцию с Microsoft. Nano Pen поддерживает Copilot с функцией «нажми, чтобы говорить». Достаточно зажать две кнопки. Среди других фишек — увеличенный на 53% Action Touchpad, защита TPM 2.0, Windows Hello, распознавание лица и функция Smart Guard.

Prestige 13 AI+ весит всего 899 граммов. Это самый легкий в мире 13-дюймовый ноутбук с магниево-алюминиевым корпусом. Он получил процессор Intel Core Ultra Series 3 и защиту корпоративного уровня.

Modern

Новые Modern 14S и 16S получили обновленный дизайн: больше металла, меньше острых линий. В дополнение к процессорам Intel Core Ultra Series 3 все модели имеют два слота памяти, что обеспечивает возможность апгрейда. Пользователям доступны интерфейсы USB-A, USB-C с зарядкой и выводом изображения, HDMI, RJ-45, microSD. Толщина корпуса составляет 11,1 мм, а вес — 1,3 кг (для Modern 14S OLED).

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Raider

Raider 16 Max HX позиционируется как самый мощный в мире. Это первый игровой ноутбук с общей мощностью 300 Вт. Он отдает 175 Вт видеокартам RTX 5090 или RTX 5080. Еще 125 Вт получает процессор Intel Core Ultra 200HX. За охлаждение отвечает система Cooler Boost Trinity. Она имеет три вентилятора, шесть тепловых трубок и термопасту с фазовым переходом.

Экран — 2,5K OLED 240 Гц с DisplayHDR True Black 1000. Подойдет и для игр, и для творчества. MSI упростила апгрейд этой системы. Нижняя панель открывается быстро и обеспечивает доступ к DDR5 и SSD PCIe Gen5.

Stealth

Stealth 16 AI+ получил награду CES Innovation Award. Толщина корпуса составляет 16,6 мм, а вес — менее 2 кг. При этом устройство содержит аккумулятор на емкостью Вт-ч. Обновленное охлаждение дает +20 Вт мощности для GPU RTX 50. Порты представлены USB-A, двумя Thunderbolt 4, HDMI 2.1 и RJ-45.

Crosshair

Серия Crosshair получила процессоры Intel Core Ultra 200HX и видеокарты RTX 50. Общая мощность системы составляет до 200 Вт. В качестве опции предлагается дисплей QHD+ OLED 165 Гц. Также упоминается 24-зонная RGB подсветка клавиатуры.

Claw

MSI показала Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition с процессором Intel Core Ultra 200V с графикой Arc Xe2. Новая версия портативной игровой консоли также имеет новый цвет с многослойными холодными оттенками.

Новые ноутбуки Prestige с Intel Core Ultra Series 3 уже доступны для предзаказа 6 января 2026 года. Официальный старт продаж — 27 января 2026 года.