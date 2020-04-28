Xiaomi подтвердила, что уже работает над следующей версией оболочки MIUI 13





Вчера компания Xiaomi поделилась немалым количеством информации о грядущей версии своей прошивки MIUI 12. Вместе с тем, стало известно, что компания уже начала работать над следующей версией – MIUI 13.

Причём, эта информация является не слухом, а исходит напрямую от Xiaomi. Команда MIUI User Research Team опубликовала сообщение в Mi Community China вскоре после онлайн-мероприятия, посвящённого MIUI 12. Эта публикация призывает заинтересованных пользователей принять участие в опросе Feature Design for MIUI 13. Иными словами, компания хочет знать, какие изменения в дизайне новой версии оболочки будут наиболее желанными и важными для пользователей, чтобы сосредоточить свои усилия именно на этих аспектах.

Пока что не сообщаются какие-либо подробности о прошивке следующего поколения. Скорее всего, она выйдет уже в следующем году, так как даже MIUI 12 ещё не имеет статуса стабильной версии и лишь проходит этап бета-тестирования. Появление стабильной версии MIUI 12 для первой партии смартфонов ожидается только к концу июня.

Источник: gizmochina