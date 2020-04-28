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Xiaomi подтвердила, что уже работает над следующей версией оболочки MIUI 13

Xiaomi подтвердила, что уже работает над следующей версией оболочки MIUI 13

Xiaomi подтвердила, что уже работает над следующей версией оболочки MIUI 13


Вчера компания Xiaomi поделилась немалым количеством информации о грядущей версии своей прошивки MIUI 12. Вместе с тем, стало известно, что компания уже начала работать над следующей версией – MIUI 13.

Причём, эта информация является не слухом, а исходит напрямую от Xiaomi. Команда MIUI User Research Team опубликовала сообщение в Mi Community China вскоре после онлайн-мероприятия, посвящённого MIUI 12. Эта публикация призывает заинтересованных пользователей принять участие в опросе Feature Design for MIUI 13. Иными словами, компания хочет знать, какие изменения в дизайне новой версии оболочки будут наиболее желанными и важными для пользователей, чтобы сосредоточить свои усилия именно на этих аспектах.

Xiaomi подтвердила, что уже работает над следующей версией оболочки MIUI 13

Пока что не сообщаются какие-либо подробности о прошивке следующего поколения. Скорее всего, она выйдет уже в следующем году, так как даже MIUI 12 ещё не имеет статуса стабильной версии и лишь проходит этап бета-тестирования. Появление стабильной версии MIUI 12 для первой партии смартфонов ожидается только к концу июня.

Источник: gizmochina

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