13.03.2026

Обновленный Xiaomi SU7 получит лидар, 900+ км автономности и зарядку за 15 минут

Вадим Карпусь

Оновлений Xiaomi SU7 отримає лідар, 900+ км автономності та зарядку за 15 хвилин

Xiaomi готовится представить новое поколение электрического седана Xiaomi SU7 уже в марте. Компания планирует начать массовые поставки сразу после официального запуска. Производство уже ускоряют: только в марте заводы должны выпустить около 16 тыс автомобилей.


Обновленный Xiaomi SU7: что изменилось

Новый Xiaomi SU7 сохранил фирменный силуэт фастбэка, но получил обновленную переднюю часть. Решетку радиатора переработали и интегрировали радар миллиметрового диапазона. Фирменные фары в форме «капли» остались, но теперь их дальний свет освещает до 400 метров.

Линейку цветов расширили новыми вариантами Capri Blue и Chixia Red. Автомобиль оснащают 20-дюймовыми колесами с красными тормозными суппортами, а все версии получили разноширокие шины: 245 мм спереди и 265 мм сзади. В тормозной системе используют фиксированные четырехпоршневые суппорты. Автомобиль имеет полускрытые дверные ручки и черные зеркала.

Сзади установили фирменную halo-оптику и активный спойлер. В салоне появилась новая темная тема отделки, переработанная нижняя панель передней консоли и обновленный руль. Также изменили декоративные швы на дверях и сиденьях.


Все комплектации теперь получают лидар и 4D-миллиметровый радар. Вычисления обеспечивает платформа с производительностью 700 TOPS. По данным Xiaomi, система способна распознавать объекты даже в сложных условиях — при слабом освещении, тумане или частичном перекрытии обзора.

Безопасность также усилили: количество подушек безопасности выросло с семи до девяти, включая новые боковые подушки для задних пассажиров. В конструкции кузова применили горячеформованную сталь прочностью 2200 МПа в дверных балках и интегрированную защитную клетку.

Три версии Xiaomi SU7

Линейка будет включать три версии Xiaomi SU7: Standard, Pro и Max. Версии Standard и Pro используют архитектуру 752 В, тогда как Max получает высоковольтную платформу 897 В. Все модели оснащаются электродвигателями V6s-Plus.

Заявленный запас хода по циклу CLTC составляет:

  • Стандарт — 720 км
  • Pro — 902 км
  • Макс — 835 км

Топовая версия Max может восстановить до 670 км запаса хода всего за 15 минут скоростной зарядки. Версии Pro и Max также оснащают двухкамерной пневмоподвеской и амортизаторами CDC.

Конкуренция на рынке

Новый Xiaomi SU7 выходит в сегмент премиальных электрических седанов Китая. Его прямыми конкурентами называют Tesla Model 3 и Nio ET5.

Запуск происходит на фоне жесткой конкуренции и ценовых войн на китайском рынке электромобилей. Производители активно переходят на высоковольтные платформы, а установка лидара становится новым стандартом в борьбе за покупателя.

Ситуацию осложняют перебои с поставками чипов памяти, которые уже начали влиять на развитие систем автономного вождения уровня L3. Одновременно рост затрат на ИИ-технологии вынуждает производителей корректировать цены.


Новый Xiaomi SU7 показывает, как быстро китайские производители повышают техническую планку на рынке электромобилей. В то время как Tesla внедряет минимальные изменения, китайская компания вскоре после запуска выпускает уже версию второго поколения. Высоковольтная архитектура, лидар в базе и запас хода более 900 км демонстрируют серьезность подхода.

Источник: carnewschina

