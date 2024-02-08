Новости Кино 08.02.2024 в 19:00 comment views icon

«Я и Феликс» – трейлер фильма по мотивам книги «Кто ты такой?» украинского писателя Артема Чеха

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новостей

Через два месяца в украинский прокат выйдет фильм «Я и Феликс». Это полнометражный игровой дебют украинского режиссера Ирины Целик. Лента снята по мотивам книги «Кто ты такой?» украинского писателя и военнослужащего Артема Чеха.

Фильм «Я и Феликс» рассказывает историю о взрослении парня Тимофея в 90-х годах. В центре сюжета – его отношения с семьей, друзьями, первой любовью и с бывшим контрразведчиком Феликсом, служившим во время войны в Афганистане.

Лента стала дебютом в украинском кино для трех главных героев. Тимофея сыграли Андрей Чередник (сын режиссера и автора книги «Кто ты такой?») и Владислав Балюк. Роль бывшего контрразведчика Феликса сыграл украинский писатель и поэт Юрий Издрык. В фильме также снимались актеры Владимир Гладкий («Участковый с ДВРЗ»), Андрей Исаенко («Щедрик», «Киборги», «Захар Беркут»), Анастасия Карпенко («Как там Катя?», «Врач Ковальчук») и другие.

Мировая премьера «Я и Феликс» состоялась на 38-м Варшавском международном кинофестивале, а первый украинский показ – в рамках Киевской недели критики в 2022 году. Фильм также получил специальную награду 53 итальянского кинофестиваля Giffoni в категории Generator +16 (The CGS AWARD), специальное отличие FILMFEST HAMBURG от КМКФ «Молодость» и отличие в конкурсе игрового кино Ukraina Festiwal Filmowy в Варшаве.

Ленту можно будет посмотреть в украинских кинотеатрах с 11 апреля.

«Я и Феликс» – трейлер фильма по мотивам книги «Кто ты такой?» украинского писателя Артема Чеха

Loading comments...

Новости партнеров

Накопичуєте та отримуєте 4% річних. Як «Збірка» від Sense Bank допомагає збирати гроші
Ви можете інвестувати в іспанську віллу та мати 17,1% річних. Внески – від €810
VARUS збільшив продажі на 150%. Як в цьому допомогла онлайн-оплата від Tranzzo

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить