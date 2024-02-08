«Я и Феликс» – трейлер фильма по мотивам книги «Кто ты такой?» украинского писателя Артема Чеха

Через два месяца в украинский прокат выйдет фильм «Я и Феликс». Это полнометражный игровой дебют украинского режиссера Ирины Целик. Лента снята по мотивам книги «Кто ты такой?» украинского писателя и военнослужащего Артема Чеха.

Фильм «Я и Феликс» рассказывает историю о взрослении парня Тимофея в 90-х годах. В центре сюжета – его отношения с семьей, друзьями, первой любовью и с бывшим контрразведчиком Феликсом, служившим во время войны в Афганистане.

Лента стала дебютом в украинском кино для трех главных героев. Тимофея сыграли Андрей Чередник (сын режиссера и автора книги «Кто ты такой?») и Владислав Балюк. Роль бывшего контрразведчика Феликса сыграл украинский писатель и поэт Юрий Издрык. В фильме также снимались актеры Владимир Гладкий («Участковый с ДВРЗ»), Андрей Исаенко («Щедрик», «Киборги», «Захар Беркут»), Анастасия Карпенко («Как там Катя?», «Врач Ковальчук») и другие.

Мировая премьера «Я и Феликс» состоялась на 38-м Варшавском международном кинофестивале, а первый украинский показ – в рамках Киевской недели критики в 2022 году. Фильм также получил специальную награду 53 итальянского кинофестиваля Giffoni в категории Generator +16 (The CGS AWARD), специальное отличие FILMFEST HAMBURG от КМКФ «Молодость» и отличие в конкурсе игрового кино Ukraina Festiwal Filmowy в Варшаве.

Ленту можно будет посмотреть в украинских кинотеатрах с 11 апреля.