Японская частная ракета MOMO-2 упала и взорвалась через несколько секунд после старта

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В Японии провалилась вторая попытка осуществить запуск частной ракеты, которую предпринимала компания Interstellar Technologies. Ракета MOMO-2 упала и взорвалась почти сразу же после старта.

Судя по всему, через несколько секунд после запуска произошёл отказ двигателя, и ракета упала на стартовую площадку. Во время инцидента никто из персонала не пострадал, так как команда находилась на расстоянии 600 метров от стартовой площадки. Пусковая установка получила незначительный ущерб. Компания занимается расследованием причин инцидента.

Ракета MOMO-2 имеет высоту 10 метров. В рамках этого запуска планировалось достичь высоты 100 км. Ракета не несла на борту никаких спутников, а была оснащена лишь наблюдательным оборудованием.

Добавим, предыдущая попытка запуска ракеты MOMO в июле 2017 года также закончилась неудачей. Тогда ракета поднялась на высоту около 20 км, после чего связь с ней была потеряна. Стоимость запуска MOMO оценивалась в $440 тыс., в то время как Японское агентство аэрокосмических исследований тратит на запуск ракеты около $1,8–$2,7 млн. Компания Interstellar Technologies решила экономить средства, используя для запусков легкодоступные электронные компоненты.

Источник: gizmodo, engadget