Японский геймдев в затруднении из-за шрифтов: ведущий поставщик поднял цену на 5000%

Японский геймдев переживает сейчас не лучшие времена: один из ключевых сервисов коммерческих шрифтов резко изменил условия лицензирования. Его годовая стоимость подскочила с примерно $380 до $20 500, то есть почти в 50 раз.

Студии срочно ищут альтернативу, ведь без лицензии они не могут легально использовать шрифты в текущих и новых проектах. По сообщениям Automaton, Fontworks LETS 28 ноября закрыла старый игровой тариф, после чего пользователей постепенно переводят в сервисы материнской Monotype. Там предлагают новый план, но уже не локальный, без японской цены и не для отдельного разработчика, а по условиям американского рынка.

Раньше студии могли интегрировать японский язык (UI, меню, диалоги, варианты письменности) за около 60 000 иен в год. Теперь же новый тариф составляет $20 500 и имеет жесткие ограничения: он распространяется только на пять приложений, каждое из которых не может превышать 25 тысяч пользователей. Для крупных студий это фактически непригодная модель, ведь популярные игры в секунду выходят за эти рамки.

Дизайнер Яманака (Attack on Titan VR и Soul Covenant) говорит, что больше всего пострадают геймдев-проекты с лайв-сервисной моделью. Даже если студия быстро перейдет на другой сервис, ей придется заново интегрировать шрифты, пройти полный QA-цикл, перевыпустить обновления и проверить весь имеющийся контент. Это означает не только дополнительные расходы, но и месяцы работы и риск сбоев в крупных играх.

«Это малоизвестная проблема, но в отдельных кругах она превратилась в серьезную», — пишет Масахико Накамура, гендиректор Indie-Us Games.

Студия в их случае перешла на DynaFont, получив новый тариф от Monotype. Часть разработчиков уже готовит перенос шрифтовых наборов, и если ситуация не изменится, в 2026-м это может перерасти в массовое явление. Так что японский геймдев не сможет проигнорировать ситуацию без ущерба.

Геймдев столкнулся с проблемой не только в цене. Японские игры не могут использовать условный Arial или бесплатный open-source. Однако их система письма сложнее, иероглифов много, а неправильная транскрипция приведет к багам, смысловым ошибкам в диалогах (которые редко могут «сыграть на руку») и даже риску оскорбить различные группы людей. Коммерческие японские шрифты это целая система, которую чрезвычайно трудно заменить без «головной боли».

Альтернативы существуют, но и они имеют ограничения. Mojimo Game стоит 5280 иен в год (~$34), что дешево и привлекательно для инди-студий. Но сервис доступен только физическим лицам, не подходит крупным компаниям и управляется той же Fontworks. Так что массовый переход на Mojimo проблему не решает: крупные тайтлы вроде Persona, Monster Hunter или Fate/Grand Order просто не влезут в эти ограничения.

Японский геймдев имеет еще один вызов, и это собственно сам бренд. Если UI-шрифт использован в маркетинге, логотипах или внутренних стилях мессенджеров, все это придется переделывать. Для игр вроде Fate/Grand Order, которые обновляются уже более десяти лет, это может означать не один патч, а фактически «работа с нуля».

И для понимания масштаба: LETS использовали Atlus (Persona 5, Etrian Odyssey V), Capcom (Monster Hunter Ultimate) и Type-Moon (Fate/Grand Order). То есть речь не о маленьких студиях на энтузиазме, а обо всем местном геймдеве и компаниях, чьи продукты известны во всем мире. И это в конечном итоге может ударить «по карманам» игроков.

