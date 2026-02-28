Рецензия на сериал "Рыцарь Семи Королевств" / A Knight of the Seven Kingdoms

«Рыцарь Семи Королевств» переносит зрителей в Вестерос задолго до событий основной саги. В отличие от предыдущих масштабных историй о борьбе за власть от Джорджа Р. Р. Мартина, на этот раз имеем более камерный сюжет, построенный вокруг фигуры странствующего рыцаря и его юного оруженосца. Чем отличается эта адаптация от предыдущих проектов франшизы и какое место она занимает в мире Мартина — разбираемся в рецензии.

Плюсы: локальная, цельная история без перегрузки сюжетными линиями; сильный центральный персонаж и четкий моральный акцент; удачный кастинг и убедительная актерская игра; атмосферность и внимание к деталям в декорациях и костюмах; реалистичная постановка поединков. Минусы: избыток юмора, который не всегда работает; отсутствие масштабности, что может разочаровать часть фанатов; иногда карикатурный антагонист. 9 /10 Оценка

«Рыцарь Семи Королевств» / A Knight of the Seven Kingdoms

Жанр фэнтези, драма, боевик, приключения

Шоураннер Айра Паркер

В ролях Питер Клеффи, Декстер Сол Анселл, Дэниел Ингс, и др.

Премьера 17 января 2026 года, HBO MAX

«Рыцарь Семи Королевств» основан на новелле Джорджа Р. Р. Мартина «Странствующий рыцарь» — первой части цикла о Дунке и Эгге. Действие происходит примерно за сто лет до событий «Игры престолов», в период правления династии Таргариенов, когда политическая ситуация в Вестеросе относительно стабильна, но социальное неравенство и рыцарские амбиции никуда не исчезли.

После смерти своего наставника юный Дунк решает продолжить его путь и отправляется на турнир, надеясь заявить о себе как о полноправном рыцаре. Вместе с ним едет сообразительный парень по имени Болтун, который впоследствии оказывается не таким простым, как кажется на первый взгляд.





История нового проекта концентрируется на событиях вокруг турнира, постепенно раскрывая характеры героев, их моральные принципы и место в обществе. Авторы адаптации сохраняют структуру первоисточника, не расширяя ее искусственно до масштабов большой саги, а оставляя фокус на личном выборе и ответственности героя.

«Рыцарь Семи Королевств» уже с первых пяти минут четко показывает свой тон, правила и законы, которые будут действовать на протяжении шести достаточно коротких эпизодов по 30-40 минут. И здесь стоит сразу предупредить, что фанаты серьезного, мрачного и безжалостного тона «Игры престолов» могут сначала даже разочароваться. Потому что местный тон значительно легче и ближе к классическим приключенческим историям.

Сериал также не чурается юмора, позволяет себе иронию и даже откровенные геги. Не всегда это работает безупречно, иногда шутки выбивают из погружения, но со временем к этому привыкаешь. Более того, начинаешь воспринимать это как часть характера шоу.

Так же часть фанатов может разочароваться из-за локальности истории. Здесь нет эпических битв, многослойных политических заговоров и шокирующих поворотов на уровне Красной свадьбы. В центре все тот же простой рыцарь Дункан и его попытка найти свое место, заработать деньжат и просто выжить в не слишком приветливом мире. Но именно эта приземленность и становится главным преимуществом этой истории, потому что не всегда простота это минус.

Авторы концентрируются на персонажах, на их мотивациях и внутренних конфликтах. Особенно на моральном компасе Дункана. Когда мир давит со всех сторон, когда его используют, унижают и проверяют на прочность, этот немного наивный, не слишком утонченный, но искренний рыцарь не ломается. Он упрямо остается собой.

Большим плюсом локальности является отсутствие перегрузки сюжетными линиями. Здесь нет десятков параллельных историй, нет необходимости держать в голове генеалогическое дерево на три страницы. Зритель просто наблюдает за развитием конкретной ситуации, иногда вспоминая определенные дома из «Игры престолов». Наверное, здесь упрощение не вредит, а работает на пользу.

Одной из самых сильных сторон сериала «Рыцарь Семи Королевств» является его атмосфера. Благодаря концентрации на турнире и ограниченному количеству персонажей зритель буквально погружается в события. Здесь детально показаны рыцарские будни: шатры, ночлеги под открытым небом, взаимодействие между лордами и простолюдинами, четкое понимание социальной иерархии. От мелких деталей быта до жестких поединков в грязи, крови и тумане, все выглядит более чем убедительно. Часто сериал настолько захватывает, что не замечаешь, как проходит серия за серией.

Больше всего мне нравятся персонажи и их простота, а химия между героями почти идеальная. Взаимодействие у них возникает естественно, иногда буквально за несколько реплик.

Да и вообще у сериала нереально удачный каст. Люди, которые выбирали актеров, заслуживают и комплиментов, и на награды всего мира. Все настолько гармоничны в своих образах, что трудно представить кого-то другого на этих ролях. С каждым новым эпизодом ты все больше удивляешься и ловишь себя на мысли: Как? Как можно было настолько точно подобрать этих людей?

Питер Сеффди в роли Дункана создает героя, которого трудно не полюбить: искреннего, немного наивного, но внутренне крепкого. Особенно сильна его сцена перед решающим поединком, там чувствуется и страх, и сомнение. Финн Беннет в роли антагониста вызывает искреннюю неприязнь, ведь его персонаж иногда карикатурный, но актер убедительно держит образ.





Основным минусом сериала можно назвать избыточное количество гегов. Проект почему-то очень хочет отличаться от предшественников в этой же вселенной, а иногда даже слишком. Если начальная шутка с пафосным взглядом куда-то вперед под знакомую музыкальную тему, а затем прерывание и откровенная дефекация героя, более менее работает и ложится в общий тон шоу, то дальше юмор местами становится чрезмерным и не всегда уместным. В определенные моменты это ломает атмосферу, которую так тщательно выстраивали.

Техническая сторона сериала «Рыцарь Семи Королевств» безупречна. Декорации, шатровый городок, костюмы, прически — все сделано с вниманием к деталям. Операторская работа иногда экспериментирует, поэтому имеем интересные кадры от первого лица во время поединков, а съемка изнутри шлема точно добавляет эффекта присутствия. И постановка экшена иногда поражает, а рыцарские поединки поставлены очень зрелищно.