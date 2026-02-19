tradfi
Джордж Мартин анонсировал спектакль "Игра престолов: Безумный король", приквел об отце Дейенерис

Катерина Левицкая

«Игра престолов» получит новый проект: спектакль-приквел об отце Дейенерис, известному как «Безумный король». Джордж Мартин говорит, что он будет основан на «последних годах» перед событиями романов, но вместе с тем покажет немало знакомых персонажей.


Спектакль «Игра престолов: Безумный король» должен дебютировать этим летом в Королевском шекспировском театре. Мартин выступает исполнительным продюсером, Доминик Кук — режиссером, а Дункан Макмиллан — сценаристом.

«В Харренхоле все хорошо, поскольку приближается весна. На роскошном пиру непосредственно перед рыцарским турниром влюбленные встречаются, а гуляки размышляют о том, кто будет сражаться. Но в тени, среди растущего беспокойства кровожадными действиями безжалостного Безумного Короля, инакомыслящие из его близкого окружения тревожно продвигают предательский план. Вдали раздаются барабаны битвы», — из официального синопсиса.

В книгах Мартина турнир стал катализатором падения Дома Таргариенов. Ожидается, что в проекте покажут молодые версии Неда Старка, Роберта Баратеона и Джейми Ланнистера. Очевидно, что спектакль будет доступен не всем фанам, но есть надежда, что HBO последует примеру Netflix с «Очень странными делами» и выпустит профессионально записанную версию.

Между тем телевизионная вселенная франшизы «Игра престолов» продолжает расти: уже на этой неделе ожидаем финальный эпизод «Рыцаря семи королевств», а летом — дебют третьего сезона «Дома дракона». Кстати, слухи намекают, что трейлер выпустят уже сегодня под вечер.


Что касается других проектов, то ни одного официально подтвержденного больше нет, хотя Мартин намекал, что в разработке находятся 5-6 спинофов, включая продолжения. В утечках речь шла о сериале, посвященному Эйгону Завоевателю, а также о перезапущенном сиквеле о Джоне Сноу, возможно уже с Арьей Старк в главной роли.

