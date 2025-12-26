Игрок в Arc Raiders из Одессы пропустил ивент из-за российского обстрела, и попросил персональный доступ — его поддержали миллионы людей

Для некоторых людей онлайн-игры, такие как Arc Raiders, слишком важны, но война мешает Геймер и стример из Одессы два месяца готовился к Экспедиции, но ему помешали в блэкауте из-за обстрелов.

Чтобы было понятно, пользователь Reddit SavingsMaterial3105 (ProFessoR__TV в Twitch) практически живет в ARC Raiders. По его словам, он выполняет «длинный личный «марафонский» челлендж на стримах: я отслеживаю свое общее время и ставлю его на паузу только тогда, когда сплю. Сейчас у меня отслежено более 4588 часов (за 6 месяцев)».

Экспедиции в Arc Raiders требуют выполнения задач, много ресурсов и длительной подготовки. Их время ограничено, и если пропустить, нужно готовиться заново. Именно это и произошло, когда в Одессе наступил многодневный блэкаут из-за российской воздушной атаки. Как может засвидетельствовать автор новости, в это время жителям города было не до игр, речь шла преимущественно об удовлетворении базовых потребностей и возможности каким-то чудом работать. Поэтому событие игрок пропустил.

Когда же возможность играть возобновилась, временное окно подтверждения вайпа для Экспедиции закрылось. Геймер обратился к разработчикам с просьбой предоставить ему персональную возможность в качестве исключения. Он отмечает, что просит не подарка или нарушения правил по халатности, а одноразового «человеческого исключения» по причине чрезвычайных обстоятельств.

«Поэтому я спрашиваю с уважением: есть ли какая-то возможность сделать одноразовый личный вайп / экспедицию для моей учетной записи или ретроактивно применить мое согласие? Я полностью пойму, если это невозможно или если есть ограничения политики / технические ограничения, но я должен попробовать, потому что я действительно все сделал правильно, кроме того, что не был онлайн в течение недели, когда в моем городе не было электричества».

Сообщение в Reddit, ныне закрытое для обсуждения, собрало 13 тыс. одобрений и более 900 комментариев. По утверждению Дмитрия Шумейко в блоге на DOU, его пост получил 2,1 млн просмотров. По мнению автора, «самое важное — это была массовая поддержка Украины: многие люди из США и Европы писали слова поддержки, желали безопасности и мира». Как можно понять, в Embark еще не отреагировали на пост.

Многие игроки в онлайн-игры чрезвычайно вовлечены в них и тяжело воспринимают, когда что-то идет не так. В отличие от соло, крайне нежелательно пропускать какие-то временные промежутки и события — можно потерять прогресс, много времени и усилий, «вылететь» из кланов/гильдий и просто подвести друзей. Иногда такое поведение близко к зависимости, но стоит помнить, что это всего лишь игра.