Отчет: Arc Raiders возглавила топ игровых сообществ "с наибольшим количеством лайков", разница с Dota 2 — всего в 18 слов

Игроки Arc Raiders смогли сделать то, чего не удавалось ни одному комьюнити — ругаться больше фанатов Dota 2.

На Reddit Arc Raiders возглавила список самых ругающихся игровых сообществ, а разница с Dota 2 составила всего 18 слов. Платформа Streamproject DE в течение двух недель отслеживала количество ненормативной лексики в сабреддитах различных игр. Исследователи подсчитывали, как часто игроки использовали слова по типу «дерьмо», «бл*», «задница», «идиот», «дурак» и другие подобные.

«Цель: выяснить, в каких игровых сообществах больше всего проявляется раздражение в разговорах», — объясняет Streamproject DE.

В итоге Arc Raiders набрала 1447 матов и стала первой. Streamproject добавляют, что пользователи начинают кричать и ссориться еще до запуска рейдов. Некоторые настолько вживаются в роль, что соседи путают эмоциональную игру с убийством и вызывают полицию. На втором месте оказалась Dota 2, которая не нуждается в лишних пояснениях о своей аудитории. Почетную третью «ступеньку» возглавила Baldur’s Gate 3, а после нее идут NBA 2K26 и The Outer Worlds 2. Забавно, что фанаты The Sims 4 смогли обойти конкурента Dota 2 — League Of Legends.

Игровые сообщества, которые больше всего ругаются:

Arc Raiders (1447 матов) Dota 2 (1429) Baldur’s Gate 3 (1421) NBA 2K26 (1404) The Outer Worlds 2 (1398) Cyberpunk 2077 (1396) Hollow Knight: Silksong (1395) World Of Warships (1389) Helldivers 2 (1376) Red Dead Redemption 2 (1375) The Sims 4 (1366) Kingdom Come: Deliverance 2 (1355) League Of Legends (1344) Destiny 2 (1331) Grand Theft Auto 5 (1320) Battlefield 6 (1320) Hades 2 (1318) Ghost of Yotei (1317) Doom: The Dark Ages (1316) No Man’s Sky (1309)

Кроме этого, в предыдущем отчете Power of Play 2025 упоминали, что большинство геймеров старше 40 лет. Там же говорили о почти равном гендерном распределении: 48% женщин и 51% мужчин. Именно взрослые геймеры тратят больше денег на видеоигры. А также игроки охотно покупают римейки, чем на ремастеры.

Кроме цифр из текущего исследования об Arc Raiders, она не впервые попадает в новости. Разработчики Embark Studios делилась статистикой после ивента, где каким-то образом 117 игроков смогли убить себя камнями. Также ITC.ua делало обзор этой игры, поставив ей 9/10 со словами, что Arc Raiders «заставит вас полюбить extraction-шутеры».

Источник: NME