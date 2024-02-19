Игроки оценили Skull and Bones — рейтинг новой «AAAA-игры» Ubisoft на Metacritic упал до 3/10

Пиратская игра Skull and Bones, которая по мнению Ubisoft, настолько хороша, что стоит ценника в 70 долларов и отметки «АААА», пока имеет самую низкую оценку пользователей на Metacritic среди игр, выпущенных в 2024 году. Даже меньше, чем Suicide Squad: Kill the Justice League.

На момент написания этой статьи 342 пользователя высказались о Skull and Bones на Metacritic. К сожалению для Ubisoft, 242 из них, или 71%, были негативными, а 29 (8%) — смешанными.

Пользовательская оценка Skull and Bones в 3 балла пока что делает ее худшей игрой по оценке пользователей среди игр, выпущенных в 2024 году, она уступает даже Suicide Squad с оценкой 3.7 балла. Отзывы критиков немного лучше: Skull and Bones сейчас имеет 64 балла, что ставит ее на 30 место из 36 игр, выпущенных в 2024 году.

В начале месяца генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо защищал цену Skull and Bones в $70 (для консольных версий), настаивая на том, что это игра на четыре буквы А (игровые блокбастеры с большим бюджетом обычно называют ААА). Это высокомерие прозвучало во время конференции по результатам Ubisoft за третий квартал 2024 финансового года, где его спросили, не было бы лучше сделать Skull and Bones бесплатной, передает TechSpot.

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Запуск Skull and Bones откладывали шесть раз после первого анонса на выставке E3 в 2017 году — первоначальная работа над игрой началась еще в 2013 году. Также сообщается, что она вышла за рамки бюджета и стоила около 200 млн долларов.

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