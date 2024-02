Оправдана ли цена Skull and Bones в $70 — CEO Ubisoft Ив Гиймо напомнил, что это «АААА-игра»

Вот и имеем ответ на вопрос о классе Skull and Bones — многострадального пиратского экшена Ubisoft, который задержался почти на 7 лет.

Сооснователь и гендиректор Ubisoft Ив Гиймо объяснил, почему Skull and Bones стоит именно столько ($70) — соответствующий вопрос прозвучал во время конференц-звонка с инвесторами, посвященном обсуждению квартального отчета. В частности, один из аккредитованных участников спросил, почему Ubisoft решила продавать игру за $70, а не выбрала условно-бесплатную модель распространения, учитывая бэкграунд проекта (отут расписали подробнееНа это Ив Гиймо). На это Ив Гиймо ответил, что Skull and Bones — полноценная и очень масштабная игра, так что такая цена полностью оправдана. Ну а что, $200 млн, которые за 10+ лет потратили на разработку, сами себя не отобьют.

*Вы увидите, что Skull and Bones — это полноценная игра. Это очень большая игра, и мы уверены, что люди сами увидят, насколько масштабной является игра. Это действительно полноценная, AAA-… AAAA-игра, которая хорошо покажет себя в долгосрочной перспективе». Ив Гиймо,

гендиректор Ubisoft

Можно вспомнить, что впервые Ubisoft засчитала Skull and Bones к играм AAAA-класса еще в 2020 году — вместе с не менее проблемной Beyond Good & Evil 2, ее анонсировали еще в 2008 году, она до сих пор находится в производственном аду и неизвестно когда выйдет.

Skull and Bones выйдет 16 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series X|S — вчера на всех платформах стартовало трехдневное открытое бета-тестирование (не без проблем на старте), которое продлится до 11 февраля включительно. Принять участие в нем могут все желающие (понадобится лишь аккаунт в Ubisoft Connect): для исследования доступно два региона (побережье Африки и Восточной Индии), а прокачать персонажа позволяют до шестого уровня первого ранга. Весь прогресс игроки смогут перенести в полную версию игры после релиза. Также за участие в тестировании обещают различную косметику, эмоцию, питомца, оружие и другие бонусы.

Будущие релизы и финансовые успехи

В отчете Ubisoft подтвердила сроки релиза нескольких будущих проектов: масштабный экшен в открытом мире Star Wars Outlaws, который разрабатывает Massive Entertainment, выйдет до конца 2024 года, а Assassin’s Creed (Codename Red) в сеттинге феодальной Японии — в период между апрелем 2024-го и мартом 2025-го, а The Division Resurgence и Rainbow Six Mobile — аж в 2025 финансовом году (апрель 2025-март 2026-го). Больше подробностей о будущих играх Ubisoft обещает рассказать в мае 2024 года.

Что касается финансовых «успехов» Ubisoft, по итогам третьего квартала 2024 финансового года, завершившегося 31 декабря, компания заработала 626,2 млн евро — на 13,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но несколько выше прогнозируемых 610 млн евро. Результат за 9 месяцев составляет 1,448 млрд евро — на 1,6% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. Эти финансовые показатели — по большей части заслуга успешности Assassin’s Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora, The Crew Motorfest и Prince of Persia: The Lost Crown (точные данные продаж не сообщаются). В то же время продажи Assassin’s Creed Nexus VR не оправдали ожиданий — в Ubisoft лишь скупо назвали их «нормальными» и сообщили об отсутствии планов увеличивать инвестиций в направление VR.