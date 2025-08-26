В иске Илон Маск от имени xAI утверждает, что сговор между Apple и OpenAI снижает шансы других приложений искусственного интеллекта попасть на iPhone и быть успешными.

Маск осуществил свою угрозу и подал в суд на Apple и OpenAI из-за вероятного сговора. Ранее технологический миллиардер в X обвинил производителя iPhone в поведении, которое якобы мешает честной конкуренции компаний искусственного интеллекта на платформе.

«Эксклюзивное соглашение Apple и OpenAI сделало ChatGPT единственным генеративным чат-ботом с искусственным интеллектом, интегрированным в iPhone. Это означает, что если пользователи iPhone хотят использовать генеративный чат-бот с искусственным интеллектом для ключевых задач на своих устройствах, у них нет другого выбора, кроме как использовать ChatGPT, даже если они предпочитают использовать более инновационные и креативные продукты, такие как Grok от xAI», — говорится в жалобе.

Также иск обвиняет Apple в уменьшении приоритета на iPhone конкурентных приложений ИИ, занижении их положения в рейтинге App Store и затягивании проверки, необходимой для попадания на платформу. 9to5Mac отмечает, что в качестве доказательств xAI приводит рейтинги App Store и статьи в прессе (что кажется хрупкой доказательной базой).

Вероятной причиной недовольства Маска мог быть тот факт, что в течение последних нескольких дней, несмотря на запуск новых функций и бесплатный доступ к примененка Grok 4 для всех пользователей, приложение xAI заняло лишь пятое место в общем зачете и второе место в категории «Производительность» в App Store. Также на момент глобального выхода обновления приложение не появилось в магазине. Ранее Apple ответила на публикации Маска в X относительно конкуренции программ ИИ.

«App Store разработан справедливым и беспристрастным. Мы представляем тысячи приложений с помощью диаграмм, алгоритмических рекомендаций и курируемых списков, отобранных экспертами по объективным критериям. Наша цель — обеспечить безопасное открытие для пользователей и ценные возможности для разработчиков, сотрудничая со многими, чтобы повысить видимость приложений в быстро развивающихся категориях».

Очевидно, иск игнорирует тот факт, что в январе этого года приложение DeepSeek занял первое место в App Store. Apple неоднократно намекала на возможность интеграции других средств искусственного интеллекта с помощником Siri. На WWDC 2024 Крейг Федериги заявил, что компания изучает возможность добавления других моделей, как Google Gemini. На WWDC 2025 Apple выпустила новую версию приложения для кодирования Xcode, которая поддерживает интеграцию с продуктами Anthropic, наряду с ChatGPT.