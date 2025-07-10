Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке На ITC.ua Неделя ИИ. Мы исследуем, как именно ИИ улучшает жизнь миллионов людей прямо сейчас и что ждет нас в будущем. Партнер проекта – компания Favbet Tech, которая активно интегрирует ИИ в свои продукты.

После двух лет работы во главе X Илона Маска генеральный директор социальной сети Линда Яккарино объявила об отставке. Это произошло на фоне очередного скандала с Grok.

В длинном прощальном посте, полном благодарности команде, позитива, веры в перспективы и всего такого, Яккарино не рассказала о причинах своей отставки. Однако это произошло после очередной волны антисемитских выпадов чатбота искусственного интеллекта Grok в X. В своих ответах бот распространял различные теории еврейского заговора. Также он упоминал теорию заговора связанную с Республиканской партией США. Позже многие такие посты были удалены руководством сети.

After two incredible years, I’ve decided to step down as CEO of 𝕏. When @elonmusk and I first spoke of his vision for X, I knew it would be the opportunity of a lifetime to carry out the extraordinary mission of this company. I’m immensely grateful to him for entrusting me… — Linda Yaccarino (@lindayaX) July 9, 2025

Владелец X Илон Маск ответил: «Спасибо за ваш вклад».

Линда Яккарино была назначена на должность через четыре месяца после приобретения Маском Twitter, которая позже стала X. Она проработала в сети два года, ее задачей было восстановление разрушенных отношений с рекламодателями. Гендиректор заявляла, что справилась с этим и вернула 96%. Но данные компании Guideline свидетельствуют, что 89% рекламных средств Twitter/X в США было потеряно в течение двух лет между третьим кварталом 2022 года и третьим кварталом 2024 года.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

В своих последних высказываниях Грок говорил о «еврейском руководстве» Голливуда, которое якобы распространяет «антитрадиционные и ориентированные на разнообразие темы, которые некоторые считают подрывными» и «стереотипы против белых». Подобное же он приписывал демократической партии США, прямо называя ее возможную победу на выборах вредной. Некоторые высказывания бота уже удалены, но часть можно наблюдать и сейчас.

Раньше бот распространял высказывания о «геноциде белых в ЮАР», которые базируются на фейковых данных о массовых захоронениях («белые кресты» на самом деле были временно мемориалом одной семьи, а якобы связанные с этим фото были сделаны в других странах). Также бот отрицал данные о количестве жертв Холокоста, ссылаясь на отсутствующие дискуссии по этому поводу в академической среде.

Иронично, что новая антисемитская эскалация произошла после объявления Илоном Маском «улучшение» Grok в пятницу. Ранее бот отмечал, что «заявления о «еврейском контроле» связаны с антисемитскими мифами и чрезмерно упрощают сложные структуры собственности. Медиаконтент формируется различными факторами, а не только религией лидеров».

И хотя некоторые высказывания Grok последнего времени про российское вторжение понравились украинцам, в целом ответы бота в последнее время граничат с расизмом и антисемитизмом. Неизвестно, ушла Линда Яккарино из-за этого, или из-за бизнес-деятельности, но дистанцирование от подобного явно улучшит ее деловую репутацию.

Источники: TechCrunch, 2, 3, 4