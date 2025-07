Гендиректор X Линда Яккарино ушла в отставку после антисемитского демарша Grok

После двух лет работы во главе X Илона Маска генеральный директор социальной сети Линда Яккарино объявила об отставке. Это произошло на фоне очередного скандала с Grok.

В длинном прощальном посте, полном благодарности команде, позитива, веры в перспективы и всего такого, Яккарино не рассказала о причинах своей отставки. Однако это произошло после очередной волны антисемитских выпадов чатбота искусственного интеллекта Grok в X. В своих ответах бот распространял различные теории еврейского заговора. Также он упоминал теорию заговора связанную с Республиканской партией США. Позже многие такие посты были удалены руководством сети.

After two incredible years, I’ve decided to step down as CEO of 𝕏.

When @elonmusk and I first spoke of his vision for X, I knew it would be the opportunity of a lifetime to carry out the extraordinary mission of this company. I’m immensely grateful to him for entrusting me…

— Linda Yaccarino (@lindayaX) July 9, 2025