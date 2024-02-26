Новости WTF 26.02.2024 в 15:45 comment views icon

Илон Маск опубликовал новое видео с роботом Tesla — но, кажется, что его «сняли» еще в 2000-х

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Катерина Даньшина

Автор новостей ITC.ua

Ролик, опубликованный миллиардером в субботу в X, имел настолько низкое качество, что казалось, будто его сняли на телефон, который был актуальным два десятилетия назад.

Ілон Маск опублікував нове відео з роботом Tesla — але, здається, що його «зняли» ще у 2000-х
Скриншоты: gizmodo

На то время видео просмотрели более 30 млн пользователей, однако, как отмечает Gizmodo, через полчаса Маск таки заменил его на ролик с более высоким разрешением. (Интересно, что отредактированные твиты обычно отображают внизу примечание об исправлении и время, когда это произошло — но в заметке Илона этого нет).

Между тем пользователи соревновались в остротах под публикацией с роботом, предлагая собственные варианты того, почему видео получилось таким некачественным:

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Предыдущий ролик с Optimus, который выложил Маск, также отличился — тогда на видео «засветили» инженера, который управлял движениями робота.

Прошло немного больше двух лет с момента, когда Илон Маск объявил, что Tesla начала двигаться в сторону разработки роботов-гуманоидов. Компания довольно быстро запустила прототипы — и до сих пор мы видели одну едва двигавшуюся собранную модель и еще одну, которая стояла на подставке и махала зрителям рукой. В то же время на промо, последовавшем за презентацией, роботы увереннее ходили и взаимодействовали с окружающей средой.

В декабре Tesla (тоже пока только на промо) представила роботов второго поколения — сообщалось, что Optimus получил две степени свободы в шее, интегрированную электронику и электропроводку, а также более человеческие формы ноги с шарнирными частями пальцев и датчиками крутящего момента. Руки робота оборудованы 11 степенями свободы, более быстрыми приводами и тактильными датчиками на всех пальцах, чтобы манипулировать объектами (на видео умение продемонстрировали на куриных яйцах).

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