Илон Маск опубликовал новое видео с роботом Tesla — но, кажется, что его «сняли» еще в 2000-х

Ролик, опубликованный миллиардером в субботу в X, имел настолько низкое качество, что казалось, будто его сняли на телефон, который был актуальным два десятилетия назад.

На то время видео просмотрели более 30 млн пользователей, однако, как отмечает Gizmodo, через полчаса Маск таки заменил его на ролик с более высоким разрешением. (Интересно, что отредактированные твиты обычно отображают внизу примечание об исправлении и время, когда это произошло — но в заметке Илона этого нет).

Optimus strolling around the lab pic.twitter.com/E25ttHGsF0

Между тем пользователи соревновались в остротах под публикацией с роботом, предлагая собственные варианты того, почему видео получилось таким некачественным:

Looks like bro filmed this on a 2002 Nokia 7650. pic.twitter.com/Hm1G5c3s6a

— Pope of Muskanity (@RationalEtienne) February 24, 2024