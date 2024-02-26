Илон Маск опубликовал новое видео с роботом Tesla — но, кажется, что его «сняли» еще в 2000-х

Ролик, опубликованный миллиардером в субботу в X, имел настолько низкое качество, что казалось, будто его сняли на телефон, который был актуальным два десятилетия назад.

На то время видео просмотрели более 30 млн пользователей, однако, как отмечает Gizmodo, через полчаса Маск таки заменил его на ролик с более высоким разрешением. (Интересно, что отредактированные твиты обычно отображают внизу примечание об исправлении и время, когда это произошло — но в заметке Илона этого нет).

Optimus strolling around the lab pic.twitter.com/E25ttHGsF0 — Elon Musk (@elonmusk) February 24, 2024

Между тем пользователи соревновались в остротах под публикацией с роботом, предлагая собственные варианты того, почему видео получилось таким некачественным:

Product Management in IT. Пройдіть повний цикл створення продукту — від генерації та валідації продуктової проблеми до аналізу користувачів, метрик і створення завдань для розробників. Інформація про курс

Looks like bro filmed this on a 2002 Nokia 7650. pic.twitter.com/Hm1G5c3s6a — Pope of Muskanity (@RationalEtienne) February 24, 2024

Предыдущий ролик с Optimus, который выложил Маск, также отличился — тогда на видео «засветили» инженера, который управлял движениями робота.

Прошло немного больше двух лет с момента, когда Илон Маск объявил, что Tesla начала двигаться в сторону разработки роботов-гуманоидов. Компания довольно быстро запустила прототипы — и до сих пор мы видели одну едва двигавшуюся собранную модель и еще одну, которая стояла на подставке и махала зрителям рукой. В то же время на промо, последовавшем за презентацией, роботы увереннее ходили и взаимодействовали с окружающей средой.

В декабре Tesla (тоже пока только на промо) представила роботов второго поколения — сообщалось, что Optimus получил две степени свободы в шее, интегрированную электронику и электропроводку, а также более человеческие формы ноги с шарнирными частями пальцев и датчиками крутящего момента. Руки робота оборудованы 11 степенями свободы, более быстрыми приводами и тактильными датчиками на всех пальцах, чтобы манипулировать объектами (на видео умение продемонстрировали на куриных яйцах).

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!