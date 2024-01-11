Илон Маск рассматривает использование биткоинов на «колонизированном Марсе»

На фоне одобрения ETF биткоинов в США миллиардер присоединился к разговору в Space на X с генеральным директором ARK Invest Кэти Вуд и обсудил возможность использования криптовалюты на Марсе.

Сначала он воспринял идею использования биткоина на планете, которую планирует колонизировать до 2050 года, несколько критично — через время, необходимое для расчетов по транзакциям. Марс находится примерно в 12 световых минутах от Солнца (а Земля – в 8), что делает финансовые операции в реальном времени, по мнению Маска, сложными.

«Есть смысл в том, чтобы использовать криптовалюту на Марсе, но не биткоин – сверка слишком долгая».

Одна в ходе дискуссии Маск несколько ослабил свою позицию:

«Возможно, вы сможете в определенной степени использовать биткоин, но в большом количестве на Марсе это было бы трудно», — заявил он, признав впоследствии, что низкую скорость транзакций биткоина можно в конце концов решить с помощью локализованной сети Lightning Network.

Lightning Network — это платежный протокол «2-го уровня», созданный на основе блокчейна биткоина и предназначенный для более быстрых и более дешевых транзакций. В настоящее время блокчейн Bitcoin обрабатывает транзакции 10-минутными блоками, требуя шести подтверждений перед завершением.

В апреле 2023 года данные Glassnode показали, что использование Bitcoin Lightning Network составляет 0,0029%, что примерно в 1000 раз дешевле платежных процессоров Mastercard или Visa.

После того как Маск анонсировал превращение Twitter в X, который станет «приложением для всего» — и в частности, платежных возможностей — постоянно появлялись предположения о том, будет ли он поддерживать криптовалюту. Однако 5 августа 2023 года Маск ответил пользователю на X, что он никогда не запустит криптотокен на платформе.

Источник: Cointelegraph