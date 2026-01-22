Илон Маск снова преувеличил: ЦОД xAI Colossus 2 даже близко не достиг 1 ГВт, по данным спутника

Илон Маск уже не впервые делает заявления, которые мягко можно назвать преувеличенными. На этот раз спутниковые наблюдения отрицают потребление суперкомпьютером xAI Colossus 2 1 ГВт энергии.

В понедельник Маск заявил о достижении Colossus 2 мощности 1 ГВт. «Первый в мире учебный кластер мощностью гигаватт. В апреле она будет увеличена до 1,5 ГВт», — написал он в X.

The Colossus 2 supercomputer for @Grok is now operational. First Gigawatt training cluster in the world. Upgrades to 1.5GW in April. https://t.co/GpgZ6Pe30s — Elon Musk (@elonmusk) January 17, 2026

Это высказывание опровергла исследовательская группа Epoch AI. Основанный на совместной работе на 550 тыс. ускорителей искусственного интеллекта NVIDIA Blackwell, Colossus 2 сейчас якобы имеет охлаждение, которое соответствует мощности лишь 350 МВт, которого явно не хватит для охлаждения этих ускорителей. Epoch AI ожидает, что суперкомпьютер достигнет мощности 1 ГВт только к маю 2026 года. В качестве доказательства группа приводит спутниковое фото, на котором обозначены мощности системы охлаждения, которые уже работают и которые еще только строят.

xAI’s Colossus 2 data center is running, but likely won’t reach 1 GW of power until May, despite prior claims by Elon Musk. Our updated analysis shows the facility lacks the cooling capacity to run 550,000 Blackwell GPUs at full power, even in winter conditions. pic.twitter.com/C1mw7e2dDD — Epoch AI (@EpochAIResearch) January 19, 2026

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

«Дата-центр Colossus 2 компании xAI работает, но, вероятно, не достигнет мощности 1 ГВт до мая, несмотря на предыдущие заявления Илона Маска. Наш обновленный анализ показывает, что объекту не хватает мощности охлаждения для работы 550 000 графических процессоров Blackwell на полную мощность, даже в зимних условиях», — говорится в сообщении.

Интересно, что когда бота Grok от xAI спросили о Colossus 2, он подтвердил, что запуск суперкомпьютера может быть поэтапным. Кроме того, он упомянул сообщения СМИ, которые утверждали, что xAI может использовать пока не разрешенные официально газовые турбины для получения дополнительной электроэнергии. Впрочем, Grok не впервые спорит с Илоном Маском: почти год назад бот даже предлагал его казнить.

Даже если Colossus 2 достигнет отметки в 1 ГВт в мае, он все равно будет опережать Amazon и OpenAI. В течение некоторого времени xAI будет иметь больше ресурсов для обучения ИИ, генерации логического вывода и обеспечения работы агентного ИИ, чем у конкурентов.

Источник: Tom’s Hardware