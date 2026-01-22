Новости ИИ 22.01.2026 comment views icon

Илон Маск снова преувеличил: ЦОД xAI Colossus 2 даже близко не достиг 1 ГВт, по данным спутника

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Ілон Маск знов перебільшив: ЦОД Colossus 2 компанії xAI навіть близько не досяг 1 ГВт, за даними супутника

Илон Маск уже не впервые делает заявления, которые мягко можно назвать преувеличенными. На этот раз спутниковые наблюдения отрицают потребление суперкомпьютером xAI Colossus 2 1 ГВт энергии.

В понедельник Маск заявил о достижении Colossus 2 мощности 1 ГВт. «Первый в мире учебный кластер мощностью гигаватт. В апреле она будет увеличена до 1,5 ГВт», — написал он в X.

Это высказывание опровергла исследовательская группа Epoch AI. Основанный на совместной работе на 550 тыс. ускорителей искусственного интеллекта NVIDIA Blackwell, Colossus 2 сейчас якобы имеет охлаждение, которое соответствует мощности лишь 350 МВт, которого явно не хватит для охлаждения этих ускорителей. Epoch AI ожидает, что суперкомпьютер достигнет мощности 1 ГВт только к маю 2026 года. В качестве доказательства группа приводит спутниковое фото, на котором обозначены мощности системы охлаждения, которые уже работают и которые еще только строят.

«Дата-центр Colossus 2 компании xAI работает, но, вероятно, не достигнет мощности 1 ГВт до мая, несмотря на предыдущие заявления Илона Маска. Наш обновленный анализ показывает, что объекту не хватает мощности охлаждения для работы 550 000 графических процессоров Blackwell на полную мощность, даже в зимних условиях», — говорится в сообщении.

Интересно, что когда бота Grok от xAI спросили о Colossus 2, он подтвердил, что запуск суперкомпьютера может быть поэтапным. Кроме того, он упомянул сообщения СМИ, которые утверждали, что xAI может использовать пока не разрешенные официально газовые турбины для получения дополнительной электроэнергии. Впрочем, Grok не впервые спорит с Илоном Маском: почти год назад бот даже предлагал его казнить.

Спецпроекты
Як у 2026-му оцінювати рішення з кіберзахисту: практичні поради для бізнесів
Wi-Fi 7: топ-5 роутерів від TP‑Link для різних завдань та поради, як обрати свій варіант

Даже если Colossus 2 достигнет отметки в 1 ГВт в мае, он все равно будет опережать Amazon и OpenAI. В течение некоторого времени xAI будет иметь больше ресурсов для обучения ИИ, генерации логического вывода и обеспечения работы агентного ИИ, чем у конкурентов.

Источник: Tom’s Hardware

Популярные новости

arrow left
arrow right
Нашествие Чучхе: Amazon заблокировал 1800 соискателей работы из КНДР
ЦОД будут потреблять 70% памяти в 2026 году: дефицит ударит по авто и электронике
Программа Winslop для очистки Windows 11 основана на открытом скрипте Remove Windows AI и предлагает больше функций
Юрист Илона Маска подрабатывает клоуном в свободное от исков к OpenAI время
Генеральный директор Fibrebond выплатил 540 сотрудникам $240 млн после продажи компании
AI Молодец! Киевстар и Минцифры дарят смартфон за название к национальному ИИ
Все в ChatGPT! Чат-бот получил собственные Adobe Photoshop, Express и Acrobat — бесплатная обработка фото и PDF за считанные секунды
США нужна Гренландия для дешевого майнинга биткоина, — считают американцы
За двое суток разработчики Postal успели анонсировать новую игру, оскорбить фанатов и отменить анонс
А как же Grok? Разработчики xAI писали код на Claude, пока Anthropic их не забанила
Твой год с ChatGPT: чатбот OpenAI запустил персональные итоги года
Операция "Синяя птичка": стартап возрождает "убитый" Маском Twitter в новой соцсети
Робота, управляемого ChatGPT, уговорили выстрелить в человека — это было довольно легко
Без X Илона Маска: европейские институции запускают соцсеть W ("Ви")
Разработчик ИИ приобрел за €7500 исправную станцию NVIDIA Grace Hopper с 960 ГБ LPDDR5X стоимостью от $80 000 — но пришлось потрудиться
Amazon доверил обзор сериала "Фоллаут" ИИ: тот перенес действие в 1950-е годы и раздражал зрителей искусственным голосом
MAGA из Нигерии: X открыла данные о происхождении аккаунтов, и нет, профиль Буданова не создан в рф
Вайбкодинг в Google Antigravity удалил все файлы на диске D без разрешения пользователя
Разработчик создал полную карту украинского YouTube с 10 000+ каналов
OpenAI запустила "защищенный" раздел ChatGPT Health для медицинских консультаций
Глава Microsoft Сатья Наделла: "Отрасль ИИ должна заслужить разрешение общества на потребление энергии"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить