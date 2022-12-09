Илон Маск: Twitter начнёт показывать пользователям наличие «теневого бана» и очистит именное пространство 1,5 млрд учётных записей

Илон Маск объявил о нескольких новшествах, которые в скором времени ожидают социальную сеть Twitter. Так, в настоящее время компания работает над обновлением ПО, которое позволит чётко понять, есть ли ограничения в виде теневого бана отношении учётной записи пользователя.

Теневой бан является ограничением, которое делает сообщения учётной записи невидимыми для других пользователей. Также возможно затруднение поиска профиля. Маск сообщает, что грядущий инструмент также объяснит причину, по которой на пользователя наложено ограничение, и даст инструкции о том, как подать апелляцию. Пока нет сведений о том, как и когда Twitter будет внедрять эту функцию.

Twitter is working on a software update that will show your true account status, so you know clearly if you’ve been shadowbanned, the reason why and how to appeal — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2022



Сообщение о разработке новой возможности появилось вскоре после того, как Бари Вайс выпустил вторую часть The Twitter Files. В треде Вайс написал, что Twitter использовала «фильтрацию видимости» (по-видимому, ещё один термин для теневого бана) в отношении некоторых представителей консерваторов. Маск, назвавший себя «абсолютистом свободы слова», после покупки Twitter начал снимать блокировки с нескольких неоднозначных пользователей, включая бывшего президента США Дональда Трампа, печально известного неонацистского создателя The Daily Stormer Эндрю Энглина и других белых националистов.

Twitter will soon start freeing the name space of 1.5 billion accounts — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2022



Дополнительно Илон Маск написал, что Twitter скоро начнёт освобождать пространство имен в отношении 1,5 млрд учётных записей. Это может затронуть аккаунты, которые на протяжении нескольких лет не проявляли активность – не публиковали твиты и не производили авторизацию.

Источник: Engadget