Илон Маск: Twitter начнёт показывать пользователям наличие «теневого бана» и очистит именное пространство 1,5 млрд учётных записей

Илон Маск объявил о нескольких новшествах, которые в скором времени ожидают социальную сеть Twitter. Так, в настоящее время компания работает над обновлением ПО, которое позволит чётко понять, есть ли ограничения в виде теневого бана отношении учётной записи пользователя.

Теневой бан является ограничением, которое делает сообщения учётной записи невидимыми для других пользователей. Также возможно затруднение поиска профиля. Маск сообщает, что грядущий инструмент также объяснит причину, по которой на пользователя наложено ограничение, и даст инструкции о том, как подать апелляцию. Пока нет сведений о том, как и когда Twitter будет внедрять эту функцию.

Twitter is working on a software update that will show your true account status, so you know clearly if you’ve been shadowbanned, the reason why and how to appeal

— Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2022