Илон Маск загрязняет атмосферу хуже звезд шоу-бизнеса: его перелеты привели к выбросу 5159 метрических тонн CO2

Илон Маск – очень занятый человек, он управляет шестью компаниями. Его несколько частных самолетов в этом году совершили 441 рейс. Потребность в путешествиях возросла после приобретения Twitter, поэтому Маск иногда спит в цехах Tesla в Техасе, а иногда – в офисах SpaceX и X в Калифорнии, перемещаясь между ними. Согласно данным JetSpy, за последний год самолеты миллиардера выбросили около 5159 метрических тонн CO2.

В настоящее время Маск владеет частными самолетами Gulfstream G650ER и G550. Еще один G550 был зарегистрирован в Falcon Landing LCC, компании, связанной с SpaceX и Tesla, в сентябре 2021 года. Этот корпоративный самолет не был включен в приведенную статистику. Также Маск заказал недавно выпущенный Gulfstream G700.

В 2023 году средняя продолжительность полета двух самолетов Маска составляла более двух с половиной часов. Самолеты Маска в этом году потребили 2 040 174 литров горючего, их заправка стоила более $3,2 млн. Всего самолеты поднимались меньше, чем раньше. В 2022 году они взлетали в небо 739 раз в 1865 часов.

По данным Университетской корпорации атмосферных исследований США, в среднем каждый американец производит около 16 тонн углекислого газа в год.

Источник: Business Insider