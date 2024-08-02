Новости Авто 02.08.2024 в 14:49 comment views icon

Импорт электромобилей в 2024 году вырос на 83%, однако средний портрет ввозимого авто — 9-летний бензиновый «корч»

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Вадим Карпусь

Автор новостей

За первые 7 месяцев 2024 года в Украину ввезли 228 319 транспортных средств. Это на 14,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда было импортировано 199 980 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Министерства внутренних дел.

Імпорт електромобілів у 2024 році зріс на 83%, проте середній портрет ввезеного авто — 9-річний бензиновий «корч»

Отмечается, что большинство (71%) импортируемых в этом году авто — бывшие в употреблении. Сейчас средний возраст ввезенных подержанных транспортных средств составил 9 лет. В то же время 42% подержанных авто, которые были завезены в Украину, имеют возраст 10 и более лет.

Больше всего нововвезенных авто зарегистрировали в Киеве — 13,7%. В топ-3 регионов также попали Львовская (10,2%) и Одесская (7,4%) области.

Імпорт електромобілів у 2024 році зріс на 83%, проте середній портрет ввезеного авто — 9-річний бензиновий «корч»

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  • RENAULT — 7,7%
  • AUDI — 5,8%.

Імпорт електромобілів у 2024 році зріс на 83%, проте середній портрет ввезеного авто — 9-річний бензиновий «корч»

В то же время самой популярной импортируемой моделью стала SKODA OCTAVIA с показателем 5 047 единиц. Следующие позиции заняли VOLKSWAGEN GOLF и VOLKSWAGEN PASSAT — 4 965 и 4 147 авто соответственно.

Автомобили с бензиновыми двигателями продолжают оставаться наиболее популярными среди украинцев. Почти каждый второй ввезенный в этом году автомобиль имел бензиновый ДВС. Дизельные двигатели были установлены в 27,5% автомобилей, ввезенных в этом году. Несмотря на то, что импорт электрокаров вырос в 1,8 раза по сравнению с предыдущим годом, в общем количестве на них приходится лишь 13,1% нововвезенных авто.

Источник: opendatabot

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