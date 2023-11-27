Инвесторы Tesla обращаются в совет директоров по укрощению Илона Маска. Та упорно молчит!

Некоторые инвесторы Tesla безнадежно обращаются к совету директоров компании в надежде, что они укротят Илона Маска из-за растущей обеспокоенности, что он негативно влияет на бренд Tesla.
В последние два года Маск испытывал веру своих поклонников и инвесторов Tesla. Многие выражают обеспокоенность, что его поведение после приобретения Twitter может негативно повлиять на бренд Tesla, сообщает Electrek.
В нескольких случаях, как, например, недавно, когда он пытался запугать Марка Цукерберга, по поводу поединка у него дома, инвесторы Tesla призвали совет директоров принять меры и обуздать своего генерального директора. Совет директоров, являющийся единственным органом, имеющим власть над генеральным директором компании, до сих пор оставался без действий.
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Теперь, после того, как Маск согласился с антисемитским комментарием о X, все больше инвесторов Tesla призывают совет директоров отстранить или уволить его. Джерри Бракман, президент First American Trust, призвал совет директоров отстранить Маску на 30-60 дней, чтобы «послать сигнал». Он сказал:
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Я верю в свободу слова, но нет оправдания распространению ненависти со стороны генерального директора публичной компании.
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Он не единственный, кто призывает совет директоров Tesla действовать. Несколько других известных инвесторов Tesla выступили с подобными комментариями — некоторые даже призвали совет директоров уволить Маска. Однако шансы на это крайне низки. Совет директоров Tesla не только никогда не реагировал на более экстремальное поведение Маска, но и даже не комментировал его.
Совет директоров является технически независимым и должен действовать в интересах акционеров. Она может уволить Маска, владеющий менее 20% акций Tesla, но известно, что генеральный директор очень близок к нескольким членам совета директоров и имеет большое влияние на совет. В частности, брат Маска, Кимбал, входит в совет директоров Tesla.
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