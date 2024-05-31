Новости Технологии 31.05.2024 в 14:49 comment views icon

Инженер создал чехол, превращающий iPhone в портативную консоль Nintendo

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Катерина Даньшина

Автор новостей

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Достойное дополнение к волне эмуляторов ретро-игр в App Store.

Инженер создал чехол для iPhone под названием Weirdboy, и главная его особенность в том, что он с легкостью превращается в Game Boy — популярную портативную консоль Nintendo.

Чехол-контроллер напечатан на 3D-принтере и, судя по видео, используется пока только с iPhone 13 Pro — однако в листе ожидания, который могут заполнить потенциальные клиенты, сказано, что модели для iPhone 14 Pro и iPhone 15 Pro также в разработке.

Інженер створив чохол, що перетворює iPhone на портативну консоль Nintendo

Сам контроллер расположен в нижней части iPhone и с помощью нескольких движений превращает экранные кнопки в физические, которые имитируют кнопки Game Boy, максимально приближая процесс к настоящему опыту. Издание iMore уточняет, что Weirdboy также разработан для игры в Game Boy DMG и Game Boy Color через эмулятор Delta.

Неизвестно, сколько будет стоить устройство — однако создатель в том же листе ожидания предлагает проголосовать за потенциальную цену (15-20 долларов, 20-25, или выше 25).

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