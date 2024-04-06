Apple разрешила эмуляторы игр в App Store и сделала другие изменения для приложений

Apple ослабляет ограничения App Store и открывает рынок для эмуляторов ретро-игр. Компания официально объявила, что эмуляторы игр смогут появиться в App Store во всем мире и предлагать игры для загрузки. Игры должны быть законными, пиратский контент не разрешен.

Этот шаг позволит эмуляторам ретро-консолей, которые уже есть на Android, перенести свои программы на iPhone. Игровые эмуляторы издавна были запрещены в iOS, что заставляет владельцев iPhone искать обходные пути, в том числе делать джейлбрейк. Также разрешение уменьшит влияние разрешенных в ЕС сторонних магазинов программ, которые также могут предлагать эмуляторы.

Также Apple обновила правила относительно «суперприложений». Теперь в них сказано, что мини-игры и мини-приложения в этих приложениях должны использовать HTML5, то есть не быть обычными приложениями iOS. Вероятно, это изменение стало ответом на антимонопольный иск в США, который обвиняет компанию в попытке искоренить облачные приложения и суперприложения. Ранее Apple разрешила в App Store потоковые сервисы, такие как Xbox Cloud Gaming и GeForce Now.

Apple реагирует и на давление Европейской комиссии. В другом обновлении правил компания заявила, что теперь позволит программам для потоковой передачи музыки в Европейском Союзе содержать ссылки, которые направляют пользователей на сторонние покупки и упоминают информацию о ценах. Разработчикам также разрешили запрашивать у пользователей e-mail, чтобы предлагать услуги и их оплату.

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Источник: The Verge