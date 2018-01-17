YouTube меняет правила монетизации для авторов видео

С сегодняшнего дня YouTube поменял правила в своей партнёрской программе, которая позволяет авторам видео получать часть денег, зарабатываемых сервисом на рекламе. Теперь YouTube будет платить не всем каналам, а только тем, у кого больше 1000 подписчиков, а также за 12 месяцев их видео суммарно смотрели больше 4000 часов. В прошлом, чтобы подключиться к партнёрской программе YouTube достаточно было иметь 10 000 просмотров видео. Но по словам сервиса, это оказалось плохим фильтром, чтобы отсеять спамеров, а также тех, кто использует чужой контент. Существующие каналы с количеством просмотров меньше 4000 часов за прошлый год начнут отключать от монетизации уже с 20 февраля.

Дополнительно, видео привилегированных авторов YouTube, а это около 5% самых популярных каналов, будут перед публикацией просматриваться сотрудниками сервиса. Кроме этого, YouTube вводит новую систему, которая будет разбивать контент авторов на три уровня комфорта для рекламодателей. Это должно позволить последним избегать публикаций своей рекламы, например, в видео с нецензурной лексикой, если они этого не хотят.

В YouTube утверждают, что новая система распределения доходов от рекламы не повлияет на тех авторов, для которых публикация видео на канале является основной работой. В то же время, по данным YouTube, 99% пользователей, подпадающих под новые ограничения, зарабатывают на платформе меньше $100 в год.

Источник: YouTube