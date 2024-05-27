YouTube сразу перематывает видео на самый конец, если у пользователя активирован блокировщик рекламы

Похоже, YouTube продолжает стимулировать пользователей отказываться от блокировщиков рекламы. Новое ограничение действительно довольно строгое — оно вообще не позволяет смотреть видео, если у пользователя активирован блокировщик рекламы для YouTube.

На этой неделе многие заметили, что YouTube демонстрирует несколько первых секунд ролика, а затем внезапно перескакивает прямо к концу видео. Это странное явление случается только у пользователей с установленным блокировщиком рекламы. Когда блокировщик отключен, воспроизведение видео работает как обычно.

Пользователи также сообщают, что внезапная перемотка на конец ролика случается даже в тех случаях, когда видео воспроизводится повторно. Если пытаться перейти к определенной части видео, в некоторых случаях оно просто бесконечно загружается.

Хотя администрация YouTube пока не объявила официально, что это новая функция сервиса, направленная на борьбу с блокировщиками рекламы, все указывает именно на это. Хотя также нельзя исключать, что это проблема с самим блокировщиком рекламы.

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В июне прошлого года платформа ограничила количество просмотров до трех роликов для пользователей, которые используют блокировщик рекламы, в ноябре начала довольно агрессивно замедлять весь сайт, а затем ужесточила ограничения на большее количество пользователей. Ситуация меняется, если блокировщик выключить. То же самое произойдет, если перейти на Premium (индивидуальная подписка YouTube Premium в Украине стоит 99 грн в месяц (студенческая 59 грн), тогда как семейный план YouTube Premium на 6 человек — 149 грн в месяц).

Источник: 9to5google