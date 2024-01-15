YouTube усиливает «атаку» на пользователей с блокировщиками рекламы

Платформа работает медленнее, и ускорить ее можно только выключив блокировщик рекламы или оформив премиальную подписку.

Реклама – огромный источник дохода для YouTube и компания годами борется с блокировщиками, препятствующими ее просмотру. В мае прошлого года платформа при обнаружении включенного блокировщика рекламы начала ограничивать просмотр видео на платформе в браузере и выдавала соответствующий Pop-Up с предупреждением, что «Блокировщики рекламы на YouTube запрещены». Чтобы продолжить просмотр контента, нужно было выбрать один из двух вариантов – разрешить рекламу или приобрести подписку YouTube Premium.

В июне платформа ограничила количество просмотров до трех роликов для пользователей, которые используют блокировщик рекламы, а в ноябре начала агрессивно замедлять весь сайт — и сейчас, согласно сообщению на Reddit, расширила «обновление» на большее количество пользователей (все они жалуются на то что сайт замедленно работает и не реагирует на запросы). Ситуация меняется, если блокировщик выключить — то же самое произойдет, если перейти на Premium (индивидуальная подписка YouTube Premium в Украине стоит 99 грн в месяц (студенческая почти вдвое дешевле), тогда как семейный план YouTube Premium на 6 человек — 149 грн в месяц).

Источник: 9to5google