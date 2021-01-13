YouTube удалил видео Трампа за нарушение правил по подстрекательству к насилию и заморозил его аккаунт
YouTube удалил новое видео, загруженное в аккаунт президента США Дональда Трампа, за нарушение правил в отношении подстрекательства к насилию. Одновременно видеохостинг выписал аккаунту первое предупреждение — по меньшей мере неделю с него нельзя будет загружать новые видео, проводить трансляции и публиковать сюжеты.
Точно неизвестно, какое именно видео послужило поводом для принятия мер в отношении аккаунта Трампа и что это был за оскорбительный материал. В YouTube отказались от комментариев касательно содержания видео.
«После тщательной проверки и в свете опасений в связи с сохраняющейся потенциальной опасностью возникновения насилия мы удалили новый контент, загруженный на канал Дональда Трампа, и выпустили предупреждение в связи с нарушением нашей политики в отношении контента, содержащего подстрекательство к насилию».
из официального заявления YouTube изданию The Verge.
YouTube также удалил два ролика с официального канала Белого дома в YouTube — одно, где Трамп разговаривал с журналистами, а другое, где он делал замечания у американо-мексиканской стены.
Администрация YouTube также на неопределенный срок отключила комментарии под видео на канале Трампа из-за «сохраняющихся опасений по поводу насилия» — аналогичные меры, как сообщается, ранее принимали в отношении других каналов с «проблемами безопасности, обнаруженными в разделе комментариев».
Второе предупреждение повлечет за собой еще одну обязательную двухнедельную блокировку аккаунта, а третья приведет к постоянной блокировке.
7 января Facebook и Instagram заблокировали аккаунты Трампа до завершения его срока на посту президента США, а 9 января Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа в связи с риском дальнейшего подстрекательства к насилию.