YouTube удалил видео Трампа за нарушение правил по подстрекательству к насилию и заморозил его аккаунт

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YouTube удалил новое видео, загруженное в аккаунт президента США Дональда Трампа, за нарушение правил в отношении подстрекательства к насилию. Одновременно видеохостинг выписал аккаунту первое предупреждение — по меньшей мере неделю с него нельзя будет загружать новые видео, проводить трансляции и публиковать сюжеты.

Точно неизвестно, какое именно видео послужило поводом для принятия мер в отношении аккаунта Трампа и что это был за оскорбительный материал. В YouTube отказались от комментариев касательно содержания видео.