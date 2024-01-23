Новости Софт 23.01.2024 в 11:50 comment views icon

YouTube-звезда MrBeast заработал более $250 тыс. на опубликованном в X/Twitter видео (но есть нюанс)

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Катерина Даньшина

Автор новостей

YouTube-звезда MrBeast заработал более $250 тыс. на опубликованном в X/Twitter видео (но есть нюанс)

Блогер Джимми Дональдсон, более известный как MrBeast, за неделю получил 150 миллионов просмотров на своем новом видео «$1 Car vs $100,000,000 Car!», опубликованном в X, и заработал $263 тыс.

На видео блоггер исследует разнообразные автомобили и даже ездит автостопом с известным телеведущим и стендап-комиком Джеем Лено.

В то же время, как отмечает Дональдсон, его доход за видео был выше, чем обычно предлагает X.

«Рекламодатели заметили внимание, которое привлекло видео, и купили в нем рекламу. Поэтому мой доход за просмотры, вероятно, выше, чем мог быть у вас», — написал MrBeast.

Между тем, некоторые пользователи считают, что популярность ролика могла быть обусловлена еще и тем, что X продвигал его, хотя и не обозначал как рекламу.

«Видео появлялось в моей ленте, может быть, 7 раз. Времени публикации у имени пользователя нет (а это бывает на обычных сообщениях), как и отметки объявления в верхнем правом углу. Есть третий секретный тип публикаций для ютуберов, которых Илон приглашает здесь публиковаться?», — написал один из пользователей X.

Маск тем временем приветствовал Дональдсона на платформе цитатой:

«Первое видео MrBeast, опубликованное непосредственно на X!».

А гендиректор соцсети Линда Яккарино ретвитнула публикацию блогера к себе на страницу.

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Більше про курс

Сейчас Дональдсон — самый популярный человек на YouTube с более чем 370 миллионами подписчиков на всех каналах. В прошлом году X запустил программу распределения доходов для создателей, предлагая им определенную долю заработков от рекламы, которые принесли их публикации, и Маск уже в декабре предложил блогеру попробовать себя на X.

«Стоимость производства моих видео обходится в миллионы, и даже с миллиардом просмотров на X это не покроет и долю. Но я готов исследовать возможности, когда монетизация станет успешной!», — ответил MrBeast.

По данным Forbes, в прошлом году Дональдсон заработал $54 миллиона и был самым высокооплачиваемым создателем в 2023 году. Он также близок к соглашению с Amazon на шоу стоимостью в $100 миллионов, сообщает Puck.

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