Искусственный интеллект Galaxy AI пока бесплатный, но с 2026-го Samsung будет брать плату за использование

Galaxy AI стал одним из главных элементов презентации Unpacked, где Samsung также представляла линейку смартфонов Galaxy S24. Южнокорейский гигант продемонстрировал немало функций с искусственным интеллектом, среди которых жив перевод языка и сообщений в мессенджерах, превращение обычного видео в замедленное и т.д. Пока они бесплатны, но через два года за доступ к Galaxy AI придется платить.

Снизу страницы Galaxy S24 Ultra на официальном сайте компании есть целая куча уточнений и разной юридической информации, в частности, что данные функции будут бесплатными до конца следующего года:

Функции искусственного интеллекта Galaxy AI будут предоставляться бесплатно до конца 2025 года на поддерживаемых устройствах Samsung Galaxy. Для функций ИИ, предоставляемых третьими сторонами, могут применяться другие условия.

Так или иначе, Samsung пока не сообщила расценки на свои продукты с искусственным интеллектом, но тем, кто приобрел флагманский смартфон компании, стоит быть готовым к тому, что перед новым 2026 годом нужно будет делать выбор — или отказываться от ИИ-функций, или вносить плату.

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.