Samsung Galaxy S24 и S24 Plus уже в Украине – Galaxy AI, Exynos 2400 и почти без изменений в остальном, от 37 999₴ за предзаказ

Samsung наконец представила свои флагманы Galaxy S24 и S24 Plus. По традиции это два почти совсем одинаковых смартфона – конечно, кроме размеров. Samsung обещает 7 лет обновлений ОС и функции безопасности для всех трех телефонов, включая Galaxy S24 Ultra. Младшие модели стоят от $800 и $1000.

Все три телефона получили новые функции искусственного интеллекта Galaxy AI. Смартфоны могут транскрибировать разговоры в текст и автоматически резюмировать их, изменять тон текста, редактировать фото в заданном стиле, перемещать объекты на них и многое другое. Некоторые возможности работают через облако, но функции перевода в клавиатуре и редактирование фотографий работают на самих аппаратах.

По сравнению с предшественниками, экраны Samsung Galaxy S24 и S24 Plus стали немного больше (6,2” и 6,7” – увеличение на 0,1 дюйма). Выросла их максимальная яркость – до 2600 нит против 1750 нит в прошлом году. Камеры почти не изменились: каждая модель имеет 50 МП основной датчик, 12 МП сверхширокоугольный объектив и 10 МП телефото с x3 оптическим увеличением.

Galaxy S24 и S24 Plus получили процессор Snapdragon 8 Gen 3 в Северной Америке и Samsung Exynos 2400 с видеоядром Xclipse 940 на архитектуре AMD RDNA 3 в Европе. Меньший S24 поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и имеет 128, 256 ГБ или 512 ГБ накопитель (наибольший вариант только для Европы), тогда как S24 Plus имеет 12 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ хранилища данных. Емкость батареи несколько выросла по сравнению с прошлым годом: 4000 мАч в S24 и 4900 мАч у S24 Plus. Максимальная скорость зарядки осталась такой же: 25 Вт и 45 Вт соответственно. Оба телефона поддерживают беспроводную зарядку через Fast Wireless Charging 2.0 с мощностью до 15 Вт.

В отличие от топового флагмана, S24 и S24 Plus имеют алюминиевую, а не титановую раму, также они получили защиту IP68. Возможные цвета: черный, серый, фиолетовый и желтый. В Украине телефоны уже доступны по предварительному заказу с ценой от 37 999₴ и от 46 999₴.

Источник: Samsung