Искусственный интеллект GPT-4 способен играть в Doom и не колеблется во время стрельбы по виртуальным объектам в форме людей

Ученый Microsoft и исследователь Йоркского университета Адриан де Винтер недавно решил протестировать GPT-4, запустив Doom без предварительного обучения. По результатам этого эксперимента был сделан вывод, что GPT-4 может играть в Doom с определенной степенью эффективности без предварительного обучения. Хотя для этого нужен интерфейс GPT-4V для видения искусственного интеллекта и добавление Matplotlib и Python, чтобы сделать возможным ввод искусственного интеллекта.

ИИ GPT-4 во время игры в Doom может открывать двери, сражаться с врагами и стрелять из оружия. Основные функции игрового процесса, включая навигацию по миру, используются почти все. Однако искусственный интеллект не имеет ощущения постоянства объекта — как только враг выходит за пределы кадра, искусственный интеллект больше не осознает этого вообще. Несмотря на то, что включены инструкции, что делать, если за кадром враг наносит урон, модель не может реагировать ни на что за пределами своего узкого визуального диапазона.

Говоря об этических выводах своего исследования, Де Винтер отмечает:

«Очень тревожно, насколько легко мне было создать код, чтобы заставить модель стрелять во что-то, а для модели ─ точно стрелять во что-то, фактически не угадывая указания».

Он считает, что модель фактически не осознает, что она делает, поэтому важно с осторожностью использовать такие модели, чтобы избежать злоупотреблений.

Product Management in IT. Пройдіть повний цикл створення продукту — від генерації та валідації продуктової проблеми до аналізу користувачів, метрик і створення завдань для розробників. Знижка у розмірі 10% доступна при використанні промокоду "ITC". Інформація про курс

Тот факт, что GPT-4 не колебался стрелять в объекты в форме людей, вызывает беспокойство. Похоже, пришло время внедрить «Законы робототехники» Айзека Азимова во все модели искусственного интеллекта.

Источник: tomshardware

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!