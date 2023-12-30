Искусственный интеллект Microsoft Copilot теперь доступен на iOS

Вскоре после релиза приложения Copilot на Android корпорация Microsoft также выпустила версию и для платформы iOS (включая iPadOS).

Приложение предоставляет доступ к ИИ Microsoft Copilot (ранее Bing Chat) и работает аналогично мобильному приложению OpenAI ChatGPT. Пользователи могут задавать вопросы, составлять электронные письма и обобщать текст. Кроме того, есть возможность создавать изображения благодаря интеграции с генератором изображений из текстовых описаний DALL-E3.

В отличие от бесплатной версии ChatGPT, которая использует GPT-3.5, Copilot позволяет получить доступ к более совершенной большой языковой модели OpenAI GPT-4 без необходимости платить за подписку.

Мобильные версии приложения Microsoft Copilot для iOS и iPadOS доступны для бесплатной загрузки в магазине Apple App Store.

Источник: The Verge