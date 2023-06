Искусственный интеллект в Zoom может составить короткий конспект пропущенной вами встречи

Теперь пользователи Zoom смогут использовать искусственный интеллект, чтобы быть в курсе того, о чем говорили на пропущенных встречах. Функция, впервые анонсированная в марте, уже доступна в пробной версии подписчикам «избранных планов».

Организаторы встречи в Zoom могут отправить ИИ-резюме по электронной почте или в командном чате.

Непонятно, насколько точными будут такие конспекты, но это все равно самый быстрый способ узнать, что вы пропустили, в сравнении с просмотром длинной видеозаписи разговора.

Zoom также запускает возможность создавать сообщения в командном чате с помощью искусственного интеллекта – функция использует технологию OpenAI для генерирования текста «на основе контекста командного чата», а также позволяет настроить тон или длину сообщения перед его отправкой.

Эти новые функции базируются на том, что уже предлагает помощник IQ от Zoom – например, создание основных моментов встречи и разделов.

В ближайшее время компания планирует развернуть еще несколько ИИ-функций в партнерстве с OpenAI и Anthropic – в частности возможность писать электронные письма с использованием контекста предыдущих встреч, телефонных звонков и электронных писем, а также резюмировать цепочки в Zoom Team Chat «одним нажатием кнопки». Zoom также работает над тем, чтобы ИИ «незаметно» предоставлял в чате итог встречи, когда вы опаздываете на нее, создавал черновики с текстовыми подсказками и автоматически организовывал идеи по категориям во время мозгового штурма.

В настоящее время компания «собирает данные о взаимодействии пользователей с функциями Zoom IQ, включая входящие данные, сообщения и контент, созданный ИИ», и может использовать эту информацию (от пользователей, которые согласились на это) для обучения моделей ИИ Zoom IQ (но не сторонних).

Другие платформы производительности, в частности, Slack от Salesforce и Microsoft 365, также начали использовать ИИ. Slack, например, позволяет отвечать коллегам с помощью ChatGPT, а Microsoft запустила ИИ-помощника для своих приложений 365.

В настоящее время функция резюмирования встреч доступна в бесплатной пробной версии «в течение ограниченного времени» для подписчиков Zoom One (Enterprise Plus, Enterprise, Business Plus, Business, Pro) и некоторых устаревших пакетов Zoom (Enterprise Named Host, Enterprise Active Host, Zoom Meetings Enterprise, Zoom Meetings Business, Zoom Meetings Pro).

Непонятно, во сколько обойдется функция после завершения бесплатной пробной версии, но представитель Zoom Лакреция Тейлор говорит, что компания раскроет информацию о ценах «в ближайшие месяцы».