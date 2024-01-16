Исследователи научили искусственный интеллект убедительно имитировать почерк человека

Инструменты искусственного интеллекта уже способны создавать убедительные голосовые клоны и поддельные видео. В скором времени ИИ также можно будет использовать для имитации стиля почерка человека.

Исследователи из Университета искусственного интеллекта Мохаммеда бин Заида в Абу-Даби (MBZUAI) разработали технологию, которая может имитировать чей-то почерк на основе нескольких абзацев письменного материала. Для этого исследователи использовали трансформаторную модель – тип нейронной сети, разработанный для изучения контекста и значения последовательных данных, передает Bloomberg.

Команда MBZUAI получила патент от Бюро патентов и торговых марок США на систему искусственного интеллекта. Они еще не выпустили эту функцию на рынок, но она является шагом вперед в сфере, которая годами привлекала внимание ученых. Технология может помочь раненым писать, не беря в руки ручку, если им зачем-то нужен рукописный текст, но она также рискует открыть двери для массовых подделок и злоупотреблений.

Нам придется повышать осведомленность общественности и разрабатывать инструменты борьбы с подделками. Это как разработка антивируса для вируса — Хишам Чолаккал, доцент кафедры компьютерного зрения в MBZUAI.

Несмотря на беспокойство, изобретатели заявили, что планируют применить свои исследования в реальном мире в течение нескольких месяцев, и они ищут коммерческих партнеров.

Потенциал этой разработки огромен – от расшифровки почерка врачей до создания персонализированной рекламы. – Рао Мухаммад Анвер, доцент кафедры компьютерного зрения в MBZUAI.

Технология также может использоваться для создания большого количества синтетических данных, чтобы улучшить работу других моделей ИИ с распознаванием рукописного текста.

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