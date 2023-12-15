Итоги 2023 PornHub: Украина — 14 по трафику, Android впереди iOS, а PS «доминирует» над Xbox

Pornhub отмечает 10-летний юбилей, предлагая статистические итоги Year in Review Insights. Данные предлагаются в формате инфографики по множеству категорий. Мы отобрали касающиеся Украины, технологий и попкультуры.
По количеству трафика Украина попала в топ-20, занимая 14-е место между Австралией и Нидерландами. По продолжительности среднего пребывания на сайте наша страна уже в десятке.
Больше всего пользователи потребляют контент с помощью смартфона — таких 91,3%. Компьютеры и планшеты существенно упали на 46% и 43% соответственно.
Украинская статистика не сильно отличается, разве что пользователей ПК чуть больше на средства планшетов.
Выросший Android опередил пользователей смартфонов Apple, чье количество упало. Среди ОС для компьютеров больше пользователей Windows, почти 2 трети, еще 29% пользуются PornHub с помощью macOS.
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Cреди мобильных браузеров на пятки Chrome наступает Safari. На компьютерах браузер Google также опережает эпловский, но здесь большая часть Edge, Firefox и Opera.
Неожиданный лидер – PS4, эта консоль на 1,5% еще пока опережает новое поколение PS5. Вместе эти консоли имеют почти в пять раз больший трафик, чем на платформе Microsoft.
Среди фильмов и персонажей пользователи PornHub ищут «Звездные войны», Харли Квин и «Игра престолов». Среди игр – Fortnite, Overwatch и Minecraft. Самые популярные персонажи игр – Chun Li (Fortnite), Tifa (Final Fantasy) и Dva (Overwatch), опередившие секс-символ всех времен – Лару Крофт.