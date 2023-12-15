Новости Новости 15.12.2023 в 10:31 comment views icon

Итоги 2023 PornHub: Украина — 14 по трафику, Android впереди iOS, а PS «доминирует» над Xbox

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Юрій Орос

Автор новин

Итоги 2023 PornHub: Украина — 14 по трафику, Android впереди iOS, а PS «доминирует» над Xbox

Pornhub отмечает 10-летний юбилей, предлагая статистические итоги Year in Review Insights. Данные предлагаются в формате инфографики по множеству категорий. Мы отобрали касающиеся Украины, технологий и попкультуры.

По количеству трафика Украина попала в топ-20, занимая 14-е место между Австралией и Нидерландами. По продолжительности среднего пребывания на сайте наша страна уже в десятке.

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Больше всего пользователи потребляют контент с помощью смартфона — таких 91,3%. Компьютеры и планшеты существенно упали на 46% и 43% соответственно.

Итоги 2023 PornHub: Украина — 14 по трафику, Android впереди iOS, а PS «доминирует» над Xbox

Украинская статистика не сильно отличается, разве что пользователей ПК чуть больше на средства планшетов.

Итоги 2023 PornHub: Украина — 14 по трафику, Android впереди iOS, а PS «доминирует» над Xbox

Выросший Android опередил пользователей смартфонов Apple, чье количество упало. Среди ОС для компьютеров больше пользователей Windows, почти 2 трети, еще 29% пользуются PornHub с помощью macOS.

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Итоги 2023 PornHub: Украина — 14 по трафику, Android впереди iOS, а PS «доминирует» над Xbox

Cреди мобильных браузеров на пятки Chrome наступает Safari. На компьютерах браузер Google также опережает эпловский, но здесь большая часть Edge, Firefox и Opera.

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Итоги 2023 PornHub: Украина — 14 по трафику, Android впереди iOS, а PS «доминирует» над Xbox

Неожиданный лидер – PS4, эта консоль на 1,5% еще пока опережает новое поколение PS5. Вместе эти консоли имеют почти в пять раз больший трафик, чем на платформе Microsoft.

Итоги 2023 PornHub: Украина — 14 по трафику, Android впереди iOS, а PS «доминирует» над Xbox

Среди фильмов и персонажей пользователи PornHub ищут «Звездные войны», Харли Квин и «Игра престолов». Среди игр – Fortnite, Overwatch и Minecraft. Самые популярные персонажи игр – Chun Li (Fortnite), Tifa (Final Fantasy) и Dva (Overwatch), опередившие секс-символ всех времен – Лару Крофт.

 

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