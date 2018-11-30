Южная Корея обвиняет группу лиц в продаже Китаю технологии гибких OLED-дисплеев Samsung

Прокуратура Южной Кореи выдвинула обвинение девятерым сотрудникам Toptec Co Ltd в том, что они якобы продали китайским заказчикам технологию гибких OLED-дисплеев, которая используется во флагманских смартфонах Samsung Galaxy. Среди задержанных оказался сам генеральный директор Toptec – поставщика автоматизированного оборудования для изготовления дисплеев. Он и ещё восемь сотрудников компании получили от заказчика примерно $13,85 млн за продажу объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих Samsung, говорится в заявлении.

Сообщается, что группа лиц, причастных к Toptec, зарегистрировали фиктивную компанию, чтобы продать третьим лицам документы и технологию 3D-ламинирования Samsung Display. Samsung в течение шести лет инвестировала $134 млрд в разработку технологии OLED, которая считается «национальным достоянием». Недавно компания анонсировала гибкие OLED-экраны, которыми в ближайшем будущем будут оснащаться смартфоны Galaxy. В пресс-службе Samsung Display заявили, что «шокированы результатами расследования на фоне того, что конкуренты усиливают своё технологическое соперничество». Toptec, в свою очередь, отрицает какую-либо причастность к данному инциденту. Тем не менее, акции компании уже упали на 20%.

«Наша компания никогда не передавала технологии или коммерческие тайны Samsung китайским клиентам. Мы готовы полностью сотрудничать с судебными органами, чтобы добиться правды в суде», — говорится в заявлении Toptec.

Кража интеллектуальной собственности оказывает огромное влияние на Южную Корею, поскольку страна стремится сохранить свои технологические преимущества перед Китаем. Крупнейший китайские компании изо всех сил пытаются стать независимыми производителями дисплеев и чипов памяти. Южная Корея пока доминирует в этих двух областях.

Источник: engadget