ИИ Avengers помогает украинским военным идентифицировать вражескую технику — более 12 тыс. единиц еженедельно

Искусственный интеллект значительно повысил эффективность украинских сил обороны. Благодаря платформе ИИ Avengers, еженедельно автоматически обнаруживается более 12 тыс. вражеских целей.

Этот инновационный инструмент, разработанный Центром инноваций Минобороны, анализирует огромные объемы видеоданных, поступающих с дронов и камер. Благодаря этому операторы могут быстро и точно идентифицировать разнообразную технику противника, даже в сложных условиях. Также снижается риск ошибок операторов из-за усталости. Такая интеграция уже успешно работает в стриминговом модуле VEZHA боевой системы DELTA.

«Платформа Avengers, разработанная Центром инноваций Минобороны, является уникальной в мире по объему видеоданных с вражеской техникой. Мы продолжаем развивать Avengers и другие ИИ-решения, чтобы обеспечить нашим военным преимущество. В дальнейшем планируем расширить облачные возможности платформы, а также интегрировать ИИ-решения на беспилотники», — заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Украинские специалисты продолжают развивать платформу. Центр инноваций обучает модель искусственного интеллекта платформы Avengers на новых данных. Это позволяет совершенствовать качество распознавания разнообразной вражеской техники, даже в сложных условиях, например танков, скрытых в лесных массивах, или БМП, движущихся по грунтовым дорогам.

Источник: Минобороны